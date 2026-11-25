AgenPress. “Premesso che tutte le candidature e le autocandidature sono legittime, a partire da quella di Mara Carfagna, una questione deve essere chiara: chi decide di correre per diventare sindaco di Napoli deve assumersi fino in fondo la responsabilità della propria scelta”.

Così, l’onorevole Amedeo Laboccetta, presidente dell’associazione Polo Sud, che richiama le forze politiche alternative alla sinistra alla necessità di “fissare alcune regole di serietà e coerenza nei confronti della città e degli elettori”.

“La prima: chi si candida a sindaco non può pretendere paracaduti romani in caso di sconfitta. La seconda – prosegue – : chi viene eletto in Consiglio comunale deve rispettare il mandato ricevuto dai napoletani e non considerare Palazzo San Giacomo una semplice tappa di passaggio, da abbandonare alla prima occasione utile per puntare verso Roma. È già accaduto anche in questa regione e non è un comportamento che possiamo considerare normale”.

“Chi chiede il consenso dei napoletani deve insomma essere disposto a restare al loro servizio, qualunque sia l’esito elettorale. Non si può chiedere fiducia alla città tenendo già pronta una via d’uscita. Le forze politiche alternative alla sinistra hanno il dovere di pretendere queste garanzie da chiunque intenda rappresentarle, senza eccezioni e senza scorciatoie. Solo così può nascere una vera alternativa. È una questione di rispetto verso Napoli e verso i suoi cittadini”, conclude Laboccetta.