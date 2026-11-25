La Fondazione Insigniti OMRI accoglie tra i propri aderenti Erika Coppelli, la cui ammissione è stata deliberata dal Consiglio di amministrazione. Una scelta che arricchisce la comunità della Fondazione di una personalità che ha fatto dell’impegno sociale, dell’inclusione e della promozione della dignità della persona i cardini della propria attività professionale e civile

AgenPress. Modenese, laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Erika Coppelli ha maturato una significativa esperienza nella gestione d’impresa, orientando progressivamente il proprio percorso verso la progettazione e la realizzazione di iniziative innovative nel campo del welfare e dell’inclusione sociale.

Il suo nome è particolarmente legato a Il Tortellante, associazione di promozione sociale di Modena, di cui è presidente dal 2018. Si tratta di una realtà divenuta un’esperienza di riferimento anche a livello internazionale, capace di coniugare tradizione gastronomica, formazione, autonomia e inclusione delle persone con disturbo dello spettro autistico.

Attraverso il laboratorio di pasta fresca, Il Tortellante ha costruito un modello concreto di partecipazione e crescita personale, nel quale il lavoro, le relazioni e la valorizzazione delle capacità individuali diventano strumenti di autonomia e di riconoscimento sociale. Un progetto che coinvolge ragazzi con autismo, professionisti e volontari, dimostrando come l’inclusione possa tradursi in opportunità reali e durature.

L’impegno di Erika Coppelli si sviluppa anche in ambito istituzionale. Dal 2024 è esperta presso il Tavolo interministeriale per la legge sull’autismo e presso il Tavolo interministeriale sui caregiver, su nomina del Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. Un incarico che testimonia il riconoscimento delle competenze maturate sul campo e la capacità di contribuire al confronto sulle politiche pubbliche dedicate alle persone con disabilità e alle loro famiglie.

È inoltre vicepresidente del Coordinamento Provinciale Autismo di Modena e, dal 2025, presidente del Soroptimist Club di Modena. In precedenza ha guidato l’associazione Aut Aut Modena, consolidando un percorso di impegno nella tutela dei diritti, nel sostegno alle famiglie e nella costruzione di reti territoriali.

Il suo impegno è stato riconosciuto anche attraverso importanti premi e riconoscimenti. Nel 2017 è stata scelta dal quotidiano Il Resto del Carlino come “Modenese dell’anno”, un riconoscimento che ha valorizzato il suo contributo alla comunità modenese. Nel 2019 ha ricevuto il Premio Ragno d’Oro, riconoscimento legato a UNICEF e di particolare rilievo nella realtà cittadina modenese. Nel 2023 è stata insignita dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Nel 2025 ha ricevuto il Premio Ciliegia d’Oro della città di Vignola e nel 2026 il Premio Internazionale Profilo Donna, nella sezione Solidarietà e Volontariato.

Con l’ingresso di Erika Coppelli, la Fondazione Insigniti OMRI rafforza il proprio patrimonio di esperienze e competenze nel campo della solidarietà, della responsabilità sociale e della promozione della persona.

La sua storia testimonia come l’impegno civile possa tradursi in progetti concreti, capaci di incidere sulla vita delle persone e di contribuire a una società più inclusiva e attenta a non lasciare indietro nessuno.

La Fondazione le rivolge un cordiale benvenuto, nella convinzione che il suo contributo possa rappresentare un valore aggiunto per le iniziative e le attività della comunità degli Insigniti OMRI.