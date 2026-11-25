Con la ASL Roma 2 e le aziende sanitarie di riferimento si rafforza l’integrazione tra formazione universitaria e servizio sanitario

AgenPress. Mercoledì 25 novembre 2026, nell’Aula Zuco della Sapienza si è aperta la nuova stagione della formazione infermieristica magistrale per l’anno accademico 2026/2027.

Una riforma che introduce percorsi specialistici dedicati allo sviluppo delle competenze cliniche avanzate e rafforza l’integrazione tra Università e Servizio sanitario, con il coinvolgimento di tre facoltà, cinque aziende sanitarie e dell’ordine delle professioni infermieristiche di Roma.

Sapienza è uno dei tre atenei italiani ad aver attivato, fin dal primo anno, l’intera offerta formativa magistrale prevista dal DM 159/2026 per gli infermieri, con quattro sedi della magistrale disciplinare e tutti e tre i nuovi percorsi specialistici dedicati alle cure primarie e all’infermieristica di famiglia e comunità, alle cure intensive e dell’emergenza e alle cure neonatali e pediatriche. Un’offerta che ha registrato un significativo interesse, con 745 domande di ammissione per i 70 posti disponibili nei percorsi specialistici.

L’offerta formativa si inserisce nella consolidata collaborazione tra Sapienza e le Aziende Sanitarie con la collaborazione con la ASL Roma 2 per l’attivazione del corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche specialistiche nelle cure primarie e infermieristica di famiglia e comunità, realizzato con il coinvolgimento del Policlinico Umberto I. Una sinergia che punta a formare professionisti in grado di rispondere alla crescente complessità dei bisogni assistenziali, soprattutto nella gestione delle cronicità, delle fragilità e nella presa in carico territoriale e domiciliare.

Con circa 1,3 milioni di cittadini assistiti, 22 Case della Comunità e 2 Ospedali di comunità, la ASL Roma 2, prima azienda nel Lazio ad aver inaugurato ed accreditato tutte le strutture territoriali, rappresenta un contesto strategico per la formazione sul campo. L’azienda mette a disposizione le proprie strutture, i professionisti e le competenze specialistiche, contribuendo direttamente alle attività didattiche e alla formazione sul campo. Un investimento che si inserisce nel processo di riorganizzazione dell’assistenza territoriale previsto dal DM 77/2022 e sostenuto dal PNRR.

“La qualità dell’assistenza – dichiara la rettrice della Sapienza Antonella Polimeni – dipende anche dalla capacità di riconoscere e valorizzare le competenze di chi, ogni giorno, si prende cura delle persone. Con i nuovi percorsi magistrali, Sapienza ha scelto di accompagnare fin dall’inizio questa importante evoluzione della professione infermieristica, affiancando alle competenze già consolidate nella ricerca, nella formazione e nell’organizzazione dei servizi nuove opportunità di specializzazione clinica. È un risultato che nasce dal lavoro condiviso delle nostre tre Facoltà di area medica e delle Aziende sanitarie partner, e che dimostra quanto sia importante far dialogare il rigore della formazione universitaria con l’esperienza quotidiana dell’assistenza. Investire nella formazione di chi si prende cura delle persone significa investire nella qualità della cura e nel futuro del nostro Servizio sanitario”.

“La formazione specialistica degli infermieri è una leva fondamentale per costruire la sanità del futuro – dichiara Francesco Amato, Direttore Generale della ASL Roma 2 – La nostra Azienda è orgogliosa di partecipare a questo progetto, mettendo a disposizione una rete territoriale articolata e le competenze dei propri professionisti. L’infermiere di famiglia e comunità è una figura centrale per avvicinare i servizi ai cittadini, intercettare precocemente i bisogni di salute e garantire continuità assistenziale. Investire nella sua formazione significa rafforzare un modello sanitario più accessibile, integrato e capace di prendersi cura delle persone”.

La cerimonia inaugurale è stata anche un’occasione di confronto tra Università, istituzioni e professione infermieristica sulle prospettive della riforma, sulla valorizzazione delle nuove competenze e sulla loro integrazione nei servizi. La mattinata si è conclusa con la lectio magistralis della professoressa Valentina Gazzaniga, ordinaria di Storia della Medicina alla Sapienza, dal titolo “La responsabilità della cura: competenze avanzate, vulnerabilità e giustizia