Una tragedia spaventosa nel traffico dell’ora di punta. Un’autocisterna che trasportava prodotti petroliferi si è ribaltata e ha preso fuoco sulla Ring Road, la grande arteria che circonda la capitale egiziana. Le fiamme hanno investito automobili e motociclette, intrappolando decine di persone. Il bilancio è ancora provvisorio e potrebbe aggravarsi

AgenPress. Un gigantesco incendio, un’esplosione e una colonna di fumo visibile a distanza. Si è trasformata in un inferno la tangenziale del Cairo, in Egitto, dove un’autocisterna carica di prodotti petroliferi ha provocato una delle più gravi tragedie stradali degli ultimi tempi nel Paese. Il bilancio iniziale è drammatico: almeno 30 morti e 25 feriti. Ventisette veicoli, tra automobili e motociclette, sono stati completamente distrutti dalle fiamme. Le cifre sono state diffuse dalla Procura egiziana e restano soggette ad aggiornamento. Le successive ricostruzioni di alcune agenzie internazionali hanno riferito un bilancio salito ad almeno 31 vittime, con dati differenti anche sul numero dei feriti.

Era un momento particolarmente trafficato della giornata. L’autocisterna, che trasportava materiale petrolifero, ha perso il controllo e si è schiantata contro lo spartitraffico in cemento, ribaltandosi e prendendo fuoco. In pochi istanti il rogo si è propagato ai veicoli che transitavano nelle vicinanze. Le automobili sono rimaste intrappolate nel traffico, mentre le fiamme avvolgevano la carreggiata. Gli automobilisti si sono ritrovati davanti a una scena terrificante: veicoli in fiamme, persone che cercavano disperatamente una via di fuga e soccorritori impegnati a raggiungere chi era rimasto bloccato negli abitacoli. Secondo alcune testimonianze il fuoco ha coinvolto numerose vetture rimaste praticamente intrappolate una accanto all’altra.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Le autorità sanitarie hanno mobilitato 39 ambulanze per trasportare i feriti negli ospedali della zona. Le persone rimaste ferite sono state trasferite in diverse strutture sanitarie, mentre i vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per spegnere gli ultimi focolai e mettere in sicurezza l’area.

La violenza dell’incendio ha reso particolarmente difficili anche le operazioni di identificazione delle vittime. La Procura ha disposto il prelievo di campioni di DNA per riconoscere i corpi di coloro che non potevano essere identificati attraverso i normali documenti personali. Una procedura dolorosa ma necessaria, considerando le condizioni in cui sono stati ritrovati alcuni dei corpi.

Resta da chiarire con precisione che cosa abbia provocato la perdita di controllo dell’autocisterna. Una prima ricostruzione degli investigatori indica che il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo contro la barriera di cemento prima del ribaltamento e dell’incendio.

Alcune fonti locali hanno riferito anche dell’ipotesi di un cavo elettrico ad alta tensione caduto sulla strada, circostanza che potrebbe aver contribuito alla dinamica dell’incidente. Si tratta tuttavia di una ricostruzione ancora da verificare. La Procura ha avviato un’indagine per stabilire l’esatta sequenza degli avvenimenti e accertare eventuali responsabilità.

La tragedia ha provocato una forte reazione ai vertici dello Stato. Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha espresso il proprio cordoglio alle famiglie delle vittime e ha disposto che vengano garantiti tutti gli aiuti necessari ai feriti e ai familiari delle persone decedute.

Anche il governo ha seguito direttamente l’evoluzione dell’emergenza, con l’attivazione delle strutture sanitarie e dei servizi di assistenza. Nel frattempo, la chiusura di alcuni tratti della tangenziale ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione, con lunghe code e disagi per migliaia di automobilisti.

La tragedia del Cairo riporta drammaticamente l’attenzione sulla sicurezza stradale in Egitto, dove gli incidenti mortali rappresentano da anni un problema significativo. Velocità eccessiva, condizioni delle infrastrutture, controlli insufficienti e comportamenti pericolosi alla guida sono tra i fattori che contribuiscono al numero elevato di incidenti. Questa volta, però, la dimensione del disastro è stata amplificata dalla presenza di un’autocisterna carica di prodotti petroliferi in una strada congestionata.