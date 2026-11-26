Otto fogli, una grafia ordinata, una data scritta in alto a destra: 20 novembre 2026. È il memoriale lasciato da Gianni De Gennaro prima della morte. Un documento intenso e drammatico, nel quale l’ex alto dirigente delle istituzioni italiane ricostruisce la propria carriera, respinge le accuse e affida alla carta le sue ultime considerazioni sulla vicenda giudiziaria che lo aveva travolto

AgenPress. «Fra qualche minuto non ci sarò più e quindi capite bene che un “condannato a morte” non può mentire». È questa la frase che apre uno dei passaggi più inquietanti della lettera lasciata da Gianni De Gennaro. Parole scritte a mano su un foglio di carta intestata, parte di un documento composto da otto pagine, nel quale l’ex dirigente delle istituzioni ha voluto lasciare una testimonianza personale prima di togliersi la vita. Il particolare che colpisce è la cura della scrittura.

Una grafia rotonda, chiara, ordinata, simile a quella utilizzata per le minute dei documenti ufficiali. Non un messaggio improvvisato, dunque, ma un testo preparato e organizzato, nel quale ogni passaggio sembra avere un destinatario e un significato preciso. La data compare sul primo foglio: 20 novembre 2026. Secondo le ricostruzioni riportate dalla stampa, sarebbe il venerdì precedente alla morte. De Gennaro avrebbe quindi scritto la lettera alcuni giorni prima del gesto estremo, lasciando sulla carta pensieri, accuse e una lunga difesa della propria storia personale e professionale.

L’espressione scelta da De Gennaro è particolarmente significativa. Si definisce un «condannato a morte», ma non nel senso di una condanna pronunciata da un tribunale. È la percezione di un uomo che si sente ormai senza via d’uscita, travolto da una vicenda che considera ingiusta e dalla quale ritiene di non potersi più difendere. Nella lettera emerge con forza il bisogno di essere creduto. De Gennaro vuole che le sue parole siano considerate una testimonianza definitiva, una sorta di ultimo atto di difesa davanti all’opinione pubblica e alla storia. Il messaggio centrale è la rivendicazione della propria fedeltà allo Stato: «Non ho mai tradito la Patria, mai chiesto nulla per me». Una dichiarazione che riassume il senso dell’intero documento e il tentativo di respingere ogni sospetto sulla propria condotta istituzionale.

Tra i passaggi più duri della lettera c’è quello rivolto al pubblico ministero di Caltanissetta, De Luca. De Gennaro gli attribuisce una responsabilità morale devastante, arrivando a scrivere una frase destinata a suscitare un enorme dibattito: «Sei arrivato dove la mafia non era riuscita ad arrivare».

Un’accusa gravissima, che va letta come espressione del suo stato d’animo e della sua percezione degli avvenimenti, non come un fatto giudiziario accertato. Il riferimento è agli accertamenti relativi alla strage di via D’Amelio e alle ipotesi di depistaggio che hanno accompagnato negli anni la ricerca della verità sull’uccisione di Paolo Borsellino e degli agenti della scorta. È proprio questo il contesto nel quale si inserisce il drammatico memoriale: una vicenda giudiziaria delicatissima, che tocca uno dei capitoli più dolorosi della storia repubblicana e che ha riportato al centro dell’attenzione il rapporto tra apparati dello Stato, indagini e ricerca della verità.

Il memoriale non si limita alle accuse rivolte alla magistratura. È soprattutto il tentativo di ricostruire una vita trascorsa ai vertici delle istituzioni, rivendicando il proprio operato e respingendo l’idea di aver mai agito per interessi personali.

De Gennaro insiste sulla fedeltà alla Patria e sul rispetto degli incarichi ricevuti. Il suo messaggio è netto: sostiene di aver sempre servito lo Stato, anche quando le decisioni da eseguire non coincidevano con la sua volontà.

Nelle otto pagine compare anche il riferimento ai documenti conservati nel suo archivio informatico, materiale relativo a decenni di attività professionale. Un patrimonio che, secondo la sua ricostruzione, avrebbe dovuto consentire di ricostruire passaggi e responsabilità della sua carriera.

La lettera assume così il carattere di un’autodifesa complessiva: non soltanto contro le contestazioni del momento, ma anche contro quello che De Gennaro temeva potesse diventare il giudizio definitivo sulla sua persona.

A rendere ancora più drammatico il contenuto del documento è la ricostruzione delle ultime ore. Nella villa sarebbe stato rinvenuto anche il memoriale destinato a chi avesse voluto renderlo pubblico. Le ricostruzioni giornalistiche riferiscono inoltre di un video che documenterebbe l’arrivo nella proprietà e di un colpo esploso in giardino prima della morte. Sono particolari che contribuiscono a ricostruire la sequenza degli avvenimenti, ma che vanno distinti dal contenuto della lettera e dalle interpretazioni personali affidate alla scrittura. Resta soprattutto il contrasto tra la forma ordinata del documento e la drammaticità del suo contenuto: pagine preparate con attenzione, nelle quali De Gennaro sembra voler controllare almeno l’ultima narrazione della propria vicenda.

la lettera pone una questione che va oltre la vicenda individuale: il rapporto tra giustizia, responsabilità istituzionali e diritto di ogni persona a essere giudicata sulla base di fatti verificati. La morte di De Gennaro impedisce ormai qualsiasi confronto diretto con lui. Le sue otto pagine rimangono una testimonianza unilaterale, da leggere con attenzione e senza trasformare le sue convinzioni in verità giudiziarie.

In cima a quel foglio aveva scelto di scrivere una frase che oggi assume un significato ancora più doloroso: «Un condannato a morte non può mentire». Un ultimo messaggio attraverso il quale Gianni De Gennaro ha voluto affidare alla carta la propria difesa, chiedendo che la sua storia non venisse dimenticata e che, soprattutto, non fosse scritta soltanto da altri.