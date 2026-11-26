La tragedia nella regione di Bogor, sull’isola di Giava. Le forti piogge hanno provocato l’esondazione del fiume Ciseureuh, le cui acque hanno invaso i pozzi di una miniera d’oro abusiva, intrappolando decine di lavoratori a circa 100 metri di profondità. Undici persone sono riuscite a fuggire, mentre i soccorritori continuano a cercare i dispersi in condizioni estremamente difficili

AgenPress. Tredici morti e altrettanti dispersi. È il drammatico bilancio dell’inondazione che ha colpito una miniera d’oro illegale in Indonesia, trasformando alcuni cunicoli sotterranei in trappole mortali. La tragedia si è verificata nella regione di Bogor, nella provincia di Giava Occidentale, a sud della capitale Giacarta. A provocare il disastro sono state le intense precipitazioni che hanno interessato l’area e che hanno fatto esondare il vicino fiume Ciseureuh. L’acqua ha invaso rapidamente i pozzi della miniera, sorprendendo i lavoratori che si trovavano sottoterra.

Secondo le autorità locali, 26 persone erano entrate nell’area mineraria lunedì 23 novembre. Undici sono riuscite a mettersi in salvo prima che l’acqua sommergesse completamente i passaggi sotterranei. Per gli altri, invece, non c’è stata possibilità di fuga. Il bilancio aggiornato a giovedì 26 novembre parla di 13 vittime recuperate e 13 persone ancora disperse. Sei dei lavoratori deceduti sono stati identificati.

Le operazioni di soccorso si stanno concentrando su due pozzi adiacenti, con una profondità stimata intorno ai 100 metri. Una situazione estremamente complessa per le squadre di emergenza: i passaggi sono stretti, il terreno è scivoloso, l’illuminazione è quasi inesistente e l’acqua continua a rendere difficile l’accesso alle gallerie. I soccorritori stanno utilizzando pompe sommerse per cercare di abbassare il livello dell’acqua e tecniche di accesso con corde per raggiungere i punti più profondi.

Sul posto sono impegnati circa 325 operatori tra personale specializzato, polizia, militari, sanitari e volontari. La priorità è raggiungere i lavoratori rimasti intrappolati, senza mettere ulteriormente a rischio la vita dei soccorritori. Le autorità hanno spiegato che le ricerche proseguiranno compatibilmente con le condizioni meteorologiche e con la sicurezza delle squadre impegnate nell’intervento.

A rendere ancora più complicata la gestione dell’emergenza è stato il ritardo nella comunicazione dell’incidente. Trattandosi di un’attività mineraria illegale, inizialmente i lavoratori e alcuni residenti della zona avrebbero cercato di affrontare autonomamente l’emergenza, tentando di pompare fuori l’acqua. Le autorità sono state avvertite soltanto diverse ore dopo l’inondazione. La polizia ha ricevuto le prime segnalazioni circa 16 ore dopo il disastro. Solo successivamente è stata attivata un’operazione di soccorso su larga scala. Un ritardo che ha pesato sulla tempestività degli interventi, mentre l’acqua continuava a riempire i cunicoli sotterranei.

La tragedia riporta l’attenzione sul problema delle attività minerarie illegali in Indonesia. Nel Paese, ricco di risorse naturali, migliaia di persone lavorano in piccoli siti di estrazione non autorizzati, spesso in condizioni di sicurezza estremamente precarie. Le miniere abusive possono trasformarsi in luoghi pericolosissimi: gallerie prive di adeguati sistemi di protezione, ventilazione insufficiente, rischio di frane, cedimenti strutturali e improvvise inondazioni.

Nella stessa area di Pongkor, nel gennaio scorso, un altro incidente in una miniera d’oro illegale aveva provocato la morte di diversi lavoratori a causa dell’avvelenamento da monossido di carbonio. La società mineraria statale PT Antam, che gestisce attività estrattive nella zona, ha precisato che il sito coinvolto nell’ultima tragedia non appartiene alle proprie operazioni. L’azienda ha comunque offerto supporto umanitario alle attività di ricerca e soccorso.

Mentre le squadre continuano a lavorare tra fango, acqua e passaggi sotterranei, le famiglie dei minatori attendono notizie dei propri cari. Le condizioni ambientali rendono le operazioni particolarmente difficili e il tempo trascorso dall’inondazione aumenta le preoccupazioni per la sorte dei dispersi. Tredici persone sono già state recuperate senza vita, altre tredici risultano ancora intrappolate. Undici lavoratori sono riusciti a salvarsi. È una tragedia che mette ancora una volta in evidenza i rischi legati alle estrazioni clandestine e alla mancanza di adeguate misure di sicurezza.