Nuove tensioni diplomatiche tra Bruxelles e Mosca nel tentativo di trovare una via d’uscita alla guerra in Ucraina. La presidente della Commissione europea ha chiesto alla Russia una tregua invernale sugli attacchi alle infrastrutture energetiche e un’intesa per garantire il passaggio delle navi nel Mar Nero. La risposta russa è netta: l’Europa non può imporre condizioni al tavolo negoziale

AgenPress. Il confronto tra Unione europea e Russia si accende proprio mentre si cerca di rilanciare il percorso diplomatico per mettere fine alla guerra in Ucraina. Da una parte Bruxelles chiede un gesto concreto di distensione, dall’altra Mosca respinge quello che considera un tentativo europeo di stabilire unilateralmente le condizioni dei negoziati.

Al centro dello scontro c’è Ursula von der Leyen. La presidente della Commissione europea, intervenendo al Parlamento europeo di Strasburgo, ha invitato il Cremlino ad accettare una tregua invernale che riguardi le infrastrutture energetiche ucraine.

La risposta russa è arrivata attraverso le dichiarazioni dei rappresentanti del Cremlino e del ministro degli Esteri Sergej Lavrov, che hanno contestato il ruolo che l’Europa pretende di assumere nel processo negoziale. Il messaggio di Mosca è chiaro: nessuno può dettare condizioni alla Russia prima ancora che si apra un confronto diplomatico.

Nel suo intervento a Strasburgo, von der Leyen ha delineato due richieste che, secondo Bruxelles, rappresenterebbero una prova concreta della disponibilità russa a negoziare. La prima riguarda una tregua per tutto l’inverno sugli attacchi alle infrastrutture energetiche. La seconda prevede un’intesa per garantire la sicurezza del traffico marittimo nel Mar Nero e consentire il passaggio delle navi che trasportano prodotti alimentari.

«Questi sarebbero passi importanti perché dimostrerebbero che la Russia è seria riguardo ai negoziati», ha dichiarato la presidente della Commissione.

Il riferimento è particolarmente importante in vista dei mesi più freddi, quando la popolazione ucraina dipende in larga misura dalla continuità delle forniture di elettricità, riscaldamento e acqua. Von der Leyen ha ricordato che, dall’inizio di settembre, le infrastrutture ucraine sono state colpite più di mille volte. Ha inoltre confermato che una delegazione europea parteciperà al prossimo round di colloqui. «Valuteremo i progressi sulla base delle azioni della Russia, non semplicemente delle sue parole», ha sottolineato.

Il Cremlino non sembra intenzionato ad accogliere le richieste europee nei termini indicati da Bruxelles. La posizione russa è che l’eventuale partecipazione europea ai negoziati debba essere preceduta da un chiarimento sul ruolo che i Paesi dell’Unione intendono svolgere e sulle loro reali intenzioni. Il ministro degli Esteri Sergej Lavrov ha criticato l’atteggiamento europeo, sostenendo che Mosca deve prima comprendere quale contributo Bruxelles voglia portare al processo diplomatico.

Lavrov ha contestato l’idea che i rappresentanti europei possano presentarsi al tavolo negoziale senza aver prima chiarito la propria posizione. Ha utilizzato anche un’espressione polemica, affermando che gli europei rischierebbero di arrivare ai colloqui «mettendo subito i piedi sul tavolo».

Anche il portavoce presidenziale Dmitrij Peskov ha definito poco produttivi gli attuali contatti con i rappresentanti europei. Il consigliere presidenziale Yuri Ushakov, dal canto suo, ha confermato che l’invito di Mosca agli europei a recarsi in Russia per discutere le rispettive posizioni resta aperto. La questione, dunque, non riguarda soltanto la tregua energetica, ma anche chi debba partecipare alle trattative e con quale ruolo.

Le due richieste avanzate da von der Leyen hanno un peso strategico per l’Ucraina. La tregua energetica dovrebbe impedire nuovi bombardamenti contro centrali elettriche, impianti di riscaldamento e altre infrastrutture essenziali durante l’inverno.

Il secondo punto riguarda invece il Mar Nero, una delle principali vie di comunicazione per le esportazioni agricole ucraine. Garantire il passaggio delle navi commerciali significherebbe proteggere un settore fondamentale per l’economia di Kyiv e per gli approvvigionamenti alimentari internazionali. Per Bruxelles, questi accordi rappresenterebbero un primo banco di prova della volontà russa di arrivare a una soluzione negoziata. Mosca, invece, continua a sostenere che una semplice sospensione delle ostilità non risolverebbe le questioni di fondo del conflitto.

Un altro elemento di tensione riguarda la partecipazione dell’Unione europea alle trattative. Von der Leyen ha confermato che una squadra europea prenderà parte al prossimo ciclo di colloqui, ribadendo che la sicurezza dell’Ucraina è direttamente collegata a quella dell’Europa. La presidente della Commissione ha anche annunciato il rafforzamento del sostegno finanziario a Kyiv e nuove misure restrittive contro Mosca, nell’ambito del ventiduesimo pacchetto di sanzioni.

La strategia europea si muove quindi su due binari: sostenere l’Ucraina e aumentare la pressione sulla Russia, mantenendo aperta la strada della diplomazia. Una linea che il Cremlino considera contraddittoria, soprattutto quando alle richieste di negoziato si accompagnano nuove sanzioni e condizioni politiche.

Il nuovo scambio di dichiarazioni mostra quanto sia difficile trovare un punto d’incontro tra le posizioni delle parti. L’Unione europea vuole partecipare direttamente alle trattative e chiede a Mosca segnali concreti, a cominciare dalla sospensione degli attacchi alle infrastrutture energetiche e dalla sicurezza delle rotte commerciali nel Mar Nero.

La Russia, invece, pretende prima di conoscere il ruolo che gli europei intendono assumere e non accetta che Bruxelles stabilisca unilateralmente le condizioni del confronto. Nel mezzo resta l’Ucraina, che continua a subire le conseguenze della guerra e guarda ai prossimi incontri diplomatici nella speranza di ottenere garanzie di sicurezza durature.

La tregua invernale invocata da von der Leyen potrebbe rappresentare un primo passo verso la distensione. Ma, almeno per il momento, le distanze tra Mosca e Bruxelles restano profonde. E mentre le diplomazie discutono su chi debba sedersi al tavolo e a quali condizioni, sul terreno la guerra continua.