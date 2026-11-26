Erano impegnati nella manutenzione di un sistema radar per la difesa antiaerea delle forze armate kuwaitiane. Sono stati colpiti dai frammenti di un drone intercettato durante un attacco contro una struttura militare. Ferite anche altre due persone, un cittadino kuwaitiano e uno pakistano. La Farnesina segue il caso, mentre si apre il confronto sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori italiani nelle aree di crisi

AgenPresss. Due italiani hanno perso la vita in Kuwait durante un attacco con droni che ha coinvolto una struttura strategica per la difesa del Paese. Si chiamavano Antonio Saccoccio, 65 anni, originario di Formia, ed Emanuele Lo Russo, 36 anni, di Roma. Entrambi erano tecnici della Rheinmetall Italia e si trovavano nel Paese del Golfo per svolgere attività di manutenzione su sistemi di difesa antiaerea.

La notizia è stata confermata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani e successivamente dalla Farnesina. I due connazionali sono morti in seguito alle gravi ferite riportate nell’esplosione provocata dalla caduta di frammenti di un drone intercettato dalle difese kuwaitiane.

Una missione di lavoro si è così trasformata in tragedia, coinvolgendo due civili italiani che operavano in un contesto militare particolarmente delicato.

Antonio Saccoccio aveva 65 anni ed era originario di Formia, in provincia di Latina. Era uno dei lavoratori storici della Rheinmetall, con una lunga esperienza professionale e una profonda conoscenza dei sistemi tecnologici prodotti dall’azienda. Era vicino alla pensione e, secondo quanto riferito dai colleghi, guardava ormai alla conclusione della propria carriera lavorativa.

Emanuele Lo Russo aveva invece 36 anni ed era romano. Lavorava per Rheinmetall dal luglio 2023 e si era specializzato nell’integrazione, nei test e nella consegna di sistemi radar. Appassionato di calcio e tifoso della Roma, amava viaggiare e frequentare la palestra.

Due generazioni diverse, accomunate dalla stessa professione e da una trasferta di lavoro che si è conclusa tragicamente lontano dall’Italia. La notizia della loro morte ha provocato profondo dolore tra i colleghi dello stabilimento romano dell’azienda, dove entrambi erano conosciuti e apprezzati.

L’attacco è avvenuto giovedì 26 novembre, intorno alle 14 ora locale. Secondo la ricostruzione fornita dal ministro Tajani al Senato, alcuni droni di provenienza iraniana hanno preso di mira installazioni militari kuwaitiane, tra cui una stazione di rilevamento della difesa antiaerea.

I velivoli sarebbero stati intercettati dalle forze di difesa locali. Ma proprio la caduta dei frammenti dopo l’abbattimento ha provocato una violenta esplosione nella struttura dove stavano lavorando i tecnici italiani.

Inizialmente quattro persone erano rimaste ferite: oltre ai due italiani, un cittadino kuwaitiano e uno pakistano. Tutti erano stati trasportati in ospedale, ma per Saccoccio e Lo Russo le ferite si sono rivelate fatali. Il ministero della Difesa del Kuwait ha confermato l’accaduto, parlando di un attacco contro una struttura di importanza strategica e di danni materiali.

I due tecnici erano impegnati nella manutenzione delle antenne di rilevamento del sistema di difesa antiaerea Skyguard, prodotto da Rheinmetall e in dotazione alle forze armate kuwaitiane. Si tratta di una tecnologia utilizzata per individuare e contrastare minacce aeree, compresi bersagli di piccole dimensioni e a bassa quota. La loro presenza in Kuwait era legata proprio alle competenze tecniche necessarie per garantire il funzionamento di queste apparecchiature. La Farnesina ha precisato che i due lavoratori erano dipendenti della società Rheinmetall Italia e che l’esplosione ha interessato il sito nel quale stavano svolgendo le operazioni di manutenzione.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha espresso il cordoglio del governo alle famiglie delle vittime, assicurando che l’ambasciata italiana in Kuwait è in costante contatto con le autorità locali. L’Italia ha attribuito l’attacco all’Iran e ha annunciato l’intenzione di presentare una protesta diplomatica all’ambasciata iraniana.

Teheran, tuttavia, ha respinto le accuse. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha negato il coinvolgimento diretto del proprio Paese e ha manifestato la disponibilità a una commissione d’inchiesta congiunta con il Kuwait per chiarire la provenienza dei droni e individuare eventuali responsabilità. Si apre quindi anche un delicato fronte diplomatico, mentre Roma chiede chiarimenti su quanto accaduto e sulle circostanze che hanno portato alla morte dei due connazionali.

La tragedia ha riacceso il dibattito sulla sicurezza dei dipendenti italiani inviati all’estero per missioni tecniche in aree interessate da conflitti militari. La Fiom-Cgil ha chiesto al governo e alle aziende coinvolte di attivarsi immediatamente per favorire il rientro dei lavoratori italiani che si trovano nelle zone maggiormente esposte. Il sindacato ha sottolineato come nessun protocollo di sicurezza possa garantire completamente l’incolumità dei lavoratori quando si opera in territori coinvolti in operazioni belliche. Per venerdì 27 novembre è stata inoltre annunciata un’assemblea con sciopero nello stabilimento romano della Rheinmetall. Anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha espresso vicinanza alle famiglie, ai colleghi e alle comunità di provenienza delle due vittime.

Antonio Saccoccio ed Emanuele Lo Russo erano partiti per una trasferta professionale, con il compito di garantire la manutenzione di apparecchiature tecnologiche destinate alla difesa di un Paese del Golfo. Non erano militari impegnati in combattimento, ma lavoratori civili, tecnici specializzati che svolgevano il proprio mestiere lontano da casa.

La loro morte porta in primo piano una questione sempre più urgente: la tutela di chi, per ragioni professionali, viene mandato a lavorare in territori dove il rischio di attacchi e bombardamenti è concreto.

A Formia e a Roma, intanto, resta il dolore per due vite spezzate. Due uomini, due colleghi, due italiani che non faranno ritorno dalle loro famiglie. Una tragedia che non riguarda soltanto le dinamiche militari e diplomatiche del Medio Oriente, ma anche la sicurezza di tanti lavoratori civili italiani impegnati all’estero.