Dura condanna della presidente del Consiglio e dei ministri di Fratelli d’Italia. Solidarietà bipartisan alla ministra anche dal Pd e dal Movimento 5 Stelle nella Commissione d’inchiesta sul femminicidio.

Al centro della polemica uno slogan sulla tragica morte del marito Luigi Cavallari

AgenPress. Doveva essere una giornata di mobilitazione contro la violenza sulle donne, ma il corteo nazionale di Non Una di Meno, svoltosi sabato 28 novembre a Roma, è finito al centro di una dura polemica politica e istituzionale. A scatenare le reazioni è stato un coro intonato da alcune partecipanti alla manifestazione, rivolto alla ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella e contenente un riferimento alla morte del marito, Luigi Cavallari.

«Roccella ce l’ha insegnato, gettarlo nel lago non è reato»: queste le parole scandite durante il corteo, con un riferimento esplicito alla tragica scomparsa di Cavallari, morto nel giugno scorso nelle acque del lago di Vico, nel Viterbese, durante un’uscita in barca.

Il video della scena è stato diffuso sui social e successivamente rilanciato dalla stessa ministra, che ha accompagnato le immagini con un commento breve ma significativo: «Non una parola di meno».

Le reazioni del mondo politico non si sono fatte attendere. Tra le prime a intervenire è stata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha espresso piena solidarietà alla ministra, condannando duramente quanto accaduto. «Usare il dolore di una donna per la perdita del marito come arma di contestazione è un gesto che non ha nulla di politico, nulla di civile e nulla di umano», ha scritto la premier sui social. E ha aggiunto: «C’è un limite alla decenza che non dovrebbe mai essere superato. E chi lo supera dovrebbe solo vergognarsi».

Parole nette, alle quali si sono aggiunte quelle di numerosi esponenti del governo e di Fratelli d’Italia. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha manifestato indignazione per un gesto definito indegno, mentre il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci ha espresso vicinanza alla collega.

La ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha parlato di «disumanità», sottolineando che nessuna battaglia politica può giustificare parole di questo genere. Solidarietà anche dal presidente del Senato Ignazio La Russa e da altri rappresentanti della maggioranza.

Particolarmente significativa la presa di posizione arrivata anche dai banchi dell’opposizione. A condannare il coro sono stati infatti i parlamentari del Partito Democratico componenti della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio. Cecilia D’Elia, Filippo Sensi, Valeria Valente, Sara Ferrari, Antonella Forattini e Valentina Ghio hanno definito inaccettabili i cori sulla tragica fine del marito della ministra, esprimendole solidarietà.

I rappresentanti dem hanno inoltre voluto sottolineare che l’episodio «non può oscurare una manifestazione festosa e partecipata per ribadire il No alla violenza contro le donne».

Anche le parlamentari del Movimento 5 Stelle nella Commissione Femminicidio hanno espresso vicinanza a Roccella, ricordando che le battaglie contro la violenza di genere non devono essere compromesse da comportamenti simili a quelli contro cui il movimento delle donne si batte da anni. Una condanna trasversale, dunque, che ha oltrepassato gli schieramenti politici, unendo maggioranza e opposizione nella critica alle parole pronunciate durante la manifestazione.

Il caso rischia di mettere in secondo piano i contenuti di una mobilitazione che aveva portato nelle strade della Capitale decine di migliaia di persone. Il corteo, organizzato da Non Una di Meno con lo slogan «Rivendichiamo futuro», ha chiuso una settimana di iniziative in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre.

Tamburi, bandiere, fumogeni, striscioni e slogan contro il patriarcato, la violenza di genere e le politiche del governo hanno accompagnato la manifestazione, partita da piazza della Repubblica e diretta verso Piramide. Gli organizzatori hanno parlato di oltre centomila presenze. Tra le rivendicazioni del movimento anche maggiori investimenti nei centri antiviolenza e nelle case rifugio, interventi di prevenzione e l’introduzione dell’educazione sessuo-affettiva nelle scuole.

Secondo l’osservatorio di Non Una di Meno, le donne vittime di femminicidio in Italia dall’inizio del 2026 al 25 novembre sono state almeno 76, mentre 119 sarebbero le vittime di tentato femminicidio. Nel corso della manifestazione non sono mancati anche gli attacchi politici alla ministra Roccella, contestata per alcune sue posizioni in materia di politiche sulla famiglia e di contrasto alla violenza di genere.

La vicenda apre ora un nuovo fronte di confronto sul rapporto tra libertà di manifestazione, dissenso politico e rispetto della dignità personale. La contestazione delle scelte e delle posizioni di un rappresentante delle istituzioni appartiene al confronto democratico. Il riferimento alla morte di una persona cara, però, ha provocato una reazione che ha coinvolto anche forze politiche normalmente contrapposte.

La solidarietà espressa alla ministra da esponenti di Fratelli d’Italia, Pd e Movimento 5 Stelle evidenzia proprio la distanza tra il legittimo dissenso politico e l’utilizzo di un lutto familiare come strumento di contestazione.

Resta così una giornata segnata da due immagini contrapposte: da una parte una grande mobilitazione per chiedere più tutela, diritti e sicurezza per le donne; dall’altra un episodio che ha suscitato condanne trasversali e acceso una nuova polemica nel dibattito pubblico italiano.