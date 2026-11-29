La tragedia nella provincia orientale di Kunar, nei pressi della città di Asadabad. La deflagrazione sarebbe partita da un deposito di esplosivi utilizzati per attività minerarie. Coinvolta una scuola, dove il crollo di parte dell’edificio ha intrappolato studenti e insegnanti. Le autorità indagano sulle possibili responsabilità

AgenPress. È drammatico il bilancio dell’esplosione avvenuta sabato 28 novembre in Afghanistan, nei pressi di una scuola nella provincia orientale di Kunar. Secondo l’ultimo aggiornamento diffuso dalle autorità, almeno 10 persone hanno perso la vita e altre 110 sono rimaste ferite. La maggior parte delle vittime sarebbero bambini e studenti che si trovavano nell’edificio scolastico al momento della deflagrazione. L’incidente si è verificato intorno alle 10 del mattino nella zona di Andar Ser, alla periferia di Asadabad, capoluogo della provincia di Kunar, nell’Afghanistan orientale, non lontano dal confine con il Pakistan. Secondo le prime ricostruzioni, l’esplosione sarebbe partita da un deposito situato nelle vicinanze della scuola, dove venivano conservati materiali esplosivi destinati ad alcune attività minerarie.

A fornire le prime informazioni è stato Farid Dehqan, portavoce della polizia provinciale di Kunar, che ha confermato l’esplosione e la presenza di numerosi studenti tra le persone coinvolte. La struttura scolastica, identificata come Shagai Middle School, avrebbe riportato gravi danni. La deflagrazione ha provocato il crollo di una parte dell’edificio, facendo precipitare macerie e detriti nelle aule e lasciando diversi bambini intrappolati.

Le immagini diffuse dopo l’incidente mostrano ambienti danneggiati, materiale scolastico sparso sul pavimento, zaini e libri ricoperti di polvere. Una scena che restituisce la dimensione della tragedia e le conseguenze dell’esplosione su una comunità scolastica.

Immediatamente dopo il boato, numerosi residenti si sono precipitati sul posto per prestare soccorso. Alcuni hanno partecipato direttamente alle operazioni di salvataggio, rimuovendo mattoni e detriti per raggiungere le persone rimaste sotto le macerie.

L’ipotesi principale, sulla base delle prime informazioni diffuse dal governo talebano, è che la deflagrazione sia stata provocata da una gestione negligente di un deposito di esplosivi appartenente a società impegnate nel settore minerario.

Il portavoce del ministero dell’Interno, Abdul Mateen Qani, ha riferito che le prime verifiche indicano un possibile collegamento tra l’incidente e il materiale esplosivo custodito nelle vicinanze della scuola.

Anche il responsabile provinciale dell’Informazione e della Cultura, Sami ul Haq Bayan, ha parlato di esplosivi che sarebbero stati preparati e conservati in un’abitazione vicina all’edificio scolastico per essere utilizzati nelle operazioni minerarie e nei lavori di rimozione delle rocce.

Le autorità hanno indicato nella negligenza e nella mancata adozione delle necessarie precauzioni una possibile causa dell’accaduto. Tuttavia, le circostanze precise devono ancora essere chiarite e sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’esplosione e verificare eventuali responsabilità.

Dopo la deflagrazione, i feriti sono stati trasportati nelle strutture sanitarie di Asadabad. Le immagini provenienti dall’ospedale provinciale mostrano numerosi bambini sottoposti a cure mediche, alcuni con ferite alla testa e fasciature. Il bilancio iniziale parlava di almeno sette morti e circa cento feriti. Le cifre sono state successivamente aggiornate dal ministero dell’Interno, che ha portato il numero delle vittime a 10 e quello dei feriti a 110. Non si escludevano ulteriori aggiornamenti.

Anche l’UNICEF ha espresso profonda preoccupazione per quanto accaduto, sottolineando la gravità delle conseguenze sui bambini e sulle loro famiglie. L’organizzazione delle Nazioni Unite, insieme ai propri partner presenti sul territorio, ha avviato interventi di assistenza medica e una valutazione dei bisogni delle persone coinvolte. «Le scuole devono essere luoghi sicuri per ogni bambino», è il messaggio ribadito dall’agenzia, che ha assicurato il proprio sostegno ai sopravvissuti.

La tragedia riporta l’attenzione anche sulle condizioni di sicurezza del settore minerario afghano. Il Paese dispone di importanti risorse naturali, tra cui ferro, rame, piombo, zinco, oro, carbone e pietre preziose. Nella provincia di Kunar, in particolare, negli ultimi anni sono aumentate le attività legate all’estrazione di pietre preziose. Un settore economicamente rilevante, ma che presenta criticità legate alla gestione dei materiali pericolosi e al rispetto delle norme di sicurezza. La vicinanza tra un deposito di esplosivi e una struttura frequentata quotidianamente da bambini pone interrogativi sulla gestione del rischio e sui controlli effettuati nelle aree interessate dalle attività industriali.

Ora l’attenzione è concentrata sull’inchiesta avviata dalle autorità per stabilire con precisione come sia potuta avvenire la deflagrazione e perché materiale altamente pericoloso si trovasse nelle immediate vicinanze di una scuola. Intanto, per le famiglie delle vittime, resta il dolore per una tragedia che ha trasformato una normale mattinata di lezioni in un dramma.