Il cantante e storico frontman della leggendaria band californiana si è spento sabato 28 novembre. La notizia è stata confermata dalla sua rappresentante Katie Altman. Nessuna comunicazione sulle cause della morte. Con la sua voce aveva contribuito a scrivere alcune delle pagine più importanti della storia della musica pop e rock

AgenPress. Lutto nel mondo della musica internazionale. È morto Mike Love, cantante, autore e cofondatore dei Beach Boys, il gruppo statunitense che negli anni Sessanta ha rivoluzionato il panorama musicale internazionale con le sue armonie vocali e il suo inconfondibile sound californiano. Aveva 85 anni.

La notizia è stata confermata dalla sua rappresentante, Katie Altman, che ha annunciato la scomparsa dell’artista attraverso una dichiarazione. Love è morto nella serata di sabato 28 novembre, circondato dai familiari. Al momento non sono state rese note le cause del decesso.

«Con grande rispetto, comunico che Mike Love è morto questa sera, circondato dalla sua famiglia», ha dichiarato Altman, ricordandolo come un’icona della cultura americana, capace di ispirare generazioni di musicisti. Nel messaggio è stato sottolineato anche il suo straordinario contributo alla musica americana e l’amore che ha sempre dimostrato per il pubblico.

Nato e cresciuto in California, Mike Love è stato tra i protagonisti della nascita dei Beach Boys nel 1961, insieme ai cugini Brian, Carl e Dennis Wilson e, successivamente, ad Al Jardine. Il gruppo ha costruito il proprio successo raccontando attraverso la musica l’immaginario della California: il surf, le automobili, le spiagge, le ragazze e la spensieratezza della gioventù americana. Un universo diventato presto un fenomeno internazionale, grazie a un’identità sonora inconfondibile, fatta di armonie vocali raffinate, melodie immediate e ritmi coinvolgenti.

Love, con la sua particolare voce da tenore, ha contribuito a definire il carattere musicale della band, diventandone anche il principale frontman sul palco. Tra i brani che hanno segnato la storia del gruppo figurano successi intramontabili come Surfin’ U.S.A., California Girls, I Get Around, Help Me, Rhonda e Good Vibrations. I Beach Boys hanno venduto complessivamente oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo, conquistando un posto fondamentale nella storia della musica pop e rock.

Il rapporto artistico tra Mike Love e Brian Wilson è stato uno degli elementi centrali dell’identità dei Beach Boys. Due personalità musicali differenti, ma complementari: Wilson era il principale compositore e artefice degli arrangiamenti, mentre Love contribuiva frequentemente con testi e interpretazioni vocali. La collaborazione ha dato vita a canzoni destinate a superare le generazioni, diventando parte della memoria collettiva.

Non sono mancati, nel corso degli anni, contrasti e controversie sul contributo creativo dei diversi componenti della band. Nel 1994 Love avviò con successo una causa per ottenere il riconoscimento dei crediti come coautore di numerosi brani. Nel 2025 è arrivato anche il riconoscimento del Songwriters Hall of Fame, che ha celebrato il suo contributo alla scrittura musicale.

La storia professionale di Mike Love si è sviluppata per oltre sei decenni. Anche quando il gruppo ha attraversato cambiamenti, divisioni e momenti difficili, il cantante ha continuato a portare avanti il nome dei Beach Boys, mantenendo vivo il legame con il pubblico.

Nel 2012 aveva partecipato alla reunion con Brian Wilson per la realizzazione dell’album That’s Why God Made the Radio, un ritorno discografico particolarmente significativo per i fan della formazione originale. Negli ultimi anni Love aveva continuato a esibirsi dal vivo, nonostante alcune difficoltà legate alle condizioni di salute che avevano portato alla cancellazione di diversi concerti nel corso del 2026. La sua ultima esibizione, secondo le ricostruzioni della stampa americana, risale al 10 ottobre al Ryman Auditorium di Nashville.

Con la morte di Mike Love se ne va un altro protagonista di una stagione irripetibile della musica mondiale. I Beach Boys hanno rappresentato molto più di una band: hanno costruito un immaginario, influenzato generazioni di artisti e contribuito a definire il suono di un’intera epoca. Le loro canzoni continuano a essere ascoltate in tutto il mondo, attraversando decenni senza perdere la capacità di evocare l’estate, il mare e la libertà della giovinezza. Dalle spiagge della California ai palcoscenici internazionali, Mike Love ha lasciato un’impronta riconoscibile nella storia del pop-rock. Un’eredità musicale destinata a continuare anche dopo la sua scomparsa.