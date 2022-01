Afghanistan. Talebani rapiscono due attiviste e rivendicano il diritto di “arrestare i dissidenti”

- Advertisement -

AgenPress – Giovedì i talebani hanno fatto irruzione in una residenza a Kabul, sfondando la porta e arrestando una donna attivista per i diritti umani e le sue tre sorelle.

Secondo The Guardian, uomini armati che si presume provengano dal dipartimento dell’intelligence talebana hanno rapito Tamana Zaryabi Paryani e Parawana Ibrahimkhel, che avevano preso parte a numerose proteste a Kabul negli ultimi mesi.

Tamana Zaryabi Paryani, un’attivista, è stata una delle circa 25 donne che domenica hanno preso parte a una protesta anti-talebana contro l’uso del velo islamico, o hijab, da parte delle donne. Poco prima del rapimento di Paryani e delle sue tre sorelle, un video di Paryani è stato condiviso sui social media, mostrandola terrorizzata e senza fiato mentre gridava aiuto, affermando che i talebani stavano bussando alla sua porta, secondo l’agenzia di stampa.

Secondo l’agenzia di stampa AP, nel video si può sentire dire: “Aiuto, per favore, i talebani sono venuti a casa nostra. . . solo le mie sorelle sono a casa”. Si sentono altre voci femminili che gridano in sottofondo: “Non posso aprire la porta. Per favore . . . aiuto!”

Il testimone del quartiere ha detto che circa 10 uomini armati che affermano di appartenere al dipartimento dei servizi segreti talebani hanno effettuato il raid mercoledì notte. In una dichiarazione, i talebani sembravano incolpare dell’incidente una recente protesta delle donne, sostenendo che non sarebbe più tollerato indebolire i valori afgani.

La porta d’ingresso dell’appartamento, che era composta da metallo e dipinta di marrone rossastro, era danneggiata e leggermente socchiusa.

“Siamo profondamente preoccupati per il luogo in cui si trovano i due manifestanti che sono stati arrestati mercoledì notte. Stanno arrivando da quattro giorni ormai che sono scomparsi e non ci sono informazioni. I talebani hanno negato di aver rapito queste donne, ma non hanno nemmeno indicato di essere a conoscenza… della loro ubicazione o di qualsiasi piano per cercare di localizzarle”, ha affermato Heather Barr, direttrice associata per i diritti delle donne di Human Rights Watch.

“Chiediamo alle Nazioni Unite di ascoltare la voce delle donne afgane, in particolare la voce delle donne manifestanti, perché protestare è un diritto di ogni cittadino. I manifestanti non devono essere repressi”, ha affermato Waheeda Amiri, attivista per i diritti delle donne.

Alcuni difensori dei diritti delle donne hanno organizzato in precedenza raduni nella capitale Kabul e nella provincia centrale di Bamiyan, dove hanno chiesto il rilascio di Paryani e Ibrahimkhel.

“Non siamo a conoscenza dell’ubicazione delle donne che sono state detenute nonostante siano trascorsi cinque giorni. Perché tutti tacciono… almeno informaci sulle loro condizioni di salute”, ha detto un partecipante.

Tuttavia, l’Emirato islamico ha smentito i presunti arresti di questi due attivisti, dicendo di aver avviato un’indagine sul caso.

“Le indagini sono in corso per scoprire la verità, ma non abbiamo trovato alcun indizio al riguardo. Gli sforzi sono in corso”, ha detto Bilal Karimi, vice portavoce dell’Emirato islamico.

La scomparsa di Paryani e Ibrahimkhel ha suscitato una reazione diffusa tra gli utenti dei social media in Afghanistan.

Alcune figure di spicco afghane hanno condannato la repressione delle residenze delle attiviste per i diritti delle donne, affermando che tali azioni non sono conformi ai valori umani.

I talebani hanno affermato di avere il diritto di reprimere il dissenso e di incarcerare i manifestanti tra le preoccupazioni internazionali sull’ubicazione di due attiviste che sarebbero state detenute all’inizio di questa settimana a Kabul.

Pur negando che fossero trattenute donne, il 22 gennaio il portavoce talebano Zabihullah Mujahid ha detto all’AFP che il gruppo estremista al potere in Afghanistan aveva il diritto “di arrestare e detenere i dissidenti o coloro che violano la legge”.

I talebani hanno implementato una serie di restrizioni da quando hanno preso il controllo a metà agosto, molte delle quali sono dirette alle donne. Sono stati esclusi da numerosi impieghi al di fuori della salute e dell’istruzione, le loro opportunità educative sono state limitate dopo la prima media e sono stati costretti a indossare l’hijab. I talebani, d’altra parte, si sono astenuti dal rendere obbligatorio il burqa, come era quando governavano l’Afghanistan negli anni ’90.