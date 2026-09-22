Giuseppe Lavitola: “Non sono mai stato socio di una società con mio padre”

AgenPress.”Io non sono il prestanome di nessuno. Io non sono mai stato socio di una società con mio padre”. A sostenerlo, nel servizio andato in onda a Filorosso, è Giuseppe Lavitola, figlio di Valter Lavitola. Nel corso della puntata condotta da Antonino Monteleone, andata in onda questa sera su Rai 3, l’uomo ha risposto alle dichiarazioni di Benjamin Chimutengo, il socio africano di Valter Lavitola, secondo cui il figlio Giuseppe sarebbe stato un prestanome.

“Io non sono stati amministratore di una sua società”, ha detto Giuseppe Lavitola, “Chimutengo si. E quindi scusante, il prestanome sarei io? Se necessario mi tutelo nelle sedi opportune”.

Giuseppe Lavitola ammette di “aver collaborato a quel progetto” sul carbon credit ma di aver “fatto un passo indietro ben prima di quanto lo abbia fatto Chimutengo. L’ho fatto per delle mie ragioni personale che non penso di dover giustificare. Questo dalla primavera del 2025. Se tu mi trovi una società diversa da quella di cui io sono pubblicamente, candidamente socio e amministratore io ti dico che hai ragione. Ma non la troverai mai”.

Giuseppe Lavitola non commenta invece un documento che porterebbe la sua firma registrato nell’ufficio di Future Awaits Holdings. “Se i magistrati avranno voglia di sentirmi”, ha proseguito, “non ho alcun problema, perché non sono stato il prestanome di nessuno. Non ho niente da nascondere”.