Bologna. Damiano dei Maneskin e la compagna adottano un gatto maltrattato ospite dell’Oasi felina di Pianoro

– Alcune settimane fa avevamo pubblicato la storia di Mattia, un micio bellissimo arrivato in Oasi Felina di Pianoro con moltissimi problemi di salute. Mattia non mangiava e respirava molto male. Aveva dolori ovunque, il pelo mancante in molti punti e varie ferite soprattutto nella zona del collo. Dopo le prime visite avevamo scoperto che aveva il palato fratturato (per questo non mangiava e respirava male) sicuramente a causa di un calcio o un altro colpo molto violento, che i dolori alla colonna vertebrale erano causati da colpi simili e che il pelo mancante e le escoriazioni che aveva intorno al collo erano dovute al fatto che era stato tenuto incatenato o legato con una corda.