L’Italia si mobilita contro la macellazione dei cavalli

AgenPress. Lo scorso giovedì Animal Equality ha depositato in Corte di Cassazione, insieme a Nicole Berlusconi di Fondazione Islander, il conduttore tv Edoardo Stoppa, l’attrice Claudia Vismara e altri professionisti esperti di tutela animale, la proposta di legge di iniziativa popolare per vietare la macellazione degli equidi. Meno di 48 ore fa è stato poi attivato il portale ministeriale per la raccolta delle firme, dando il via alla campagna che punta a raggiungere le 50.000 sottoscrizioni necessarie per portare la proposta all’esame del Parlamento.

La straordinaria partecipazione registrata durante la diretta su Canale 5, che ha visto nello studio di Morning News Matteo Cupi, Direttore esecutivo di Animal Equality Italia, ha generato un picco di accessi al sito dedicato alla proposta di legge di iniziativa popolare per vietare la macellazione degli equidi, rendendolo temporaneamente non raggiungibile.

Un risultato che testimonia quanto questo tema sia sentito dai cittadini italiani e il forte sostegno verso un cambiamento legislativo che metta fine alla macellazione di cavalli, asini, muli e bardotti.

“Il messaggio arrivato in queste ore dagli italiani è inequivocabile: la società è pronta a superare una norma che consente ancora oggi la macellazione di animali che hanno accompagnato l’essere umano per secoli e che milioni di persone considerano esseri senzienti da proteggere. Ma questo risultato non ci sorprende: è pienamente coerente con quanto emerso dal recente sondaggio IPSOS che abbiamo commissionato, dal quale è chiaramente emersa una crescente sensibilità dei cittadini verso la tutela degli equidi e una netta riduzione del consumo delle loro carni, a dimostrazione di un cambiamento culturale ormai in atto nel nostro Paese” dichiara Matteo Cupi, direttore esecutivo di Animal Equality.

La proposta di legge di iniziativa popolare ha già raccolto un consenso trasversale in occasione della conferenza di presentazione alla Camera dei Deputati, alla quale hanno partecipato esponenti di diverse forze politiche. Presenti all’iniziativa l’On. Carmen di Lauro del M5s, l’On. Rita Dalla Chiesa di Forza Italia, l’On. Eleonora Evi del PD e la Sen. Michaela Biancofiore di Noi Moderati, a conferma di una sensibilità condivisa sulla necessità di rafforzare la tutela degli equidi e superare la loro macellazione.

Il tema è da diversi mesi già all’attenzione del Parlamento: presso la Commissione Agricoltura della Camera è in corso l’esame di quattro proposte di legge- presentate sia dalla maggioranza che dalle opposizioni- sulla tutela degli equidi che mirano a vietare la macellazione dei cavalli e ad estendere loro le garanzie normative ad oggi riservate ai soli animali cosiddetti “d’affezione”. Un iter che, tuttavia, rischia di subire un significativo rallentamento a causa di un ciclo di audizioni particolarmente lungo, che sta rinviando l’avvio del confronto sul merito delle proposte.

“Le persone sono stanche di assistere impotenti alla sofferenza dei cavalli, dagli episodi di maltrattamento negli allevamenti e nei macelli fino agli abusi che ancora oggi si verificano, come il sovrasfruttamento degli animali impiegati nel traino delle carrozze turistiche. La raccolta firme rappresenta la risposta concreta dei cittadini a una politica che troppo spesso si limita a dichiarazioni di principio e annunci sui diritti degli animali, senza tradurli in interventi legislativi efficaci. Spetterà alle istituzioni raccogliere questa richiesta e trasformarla in un cambiamento concreto. La tutela degli equidi, e di tutti gli animali vittime di un sistema che ne ignora etologia e diritti, non può più essere rimandata” conclude Cupi.

Tante le figure provenienti dalla Comunità scientifica internazionale che si sono già schierate a favore della proposta di legge di iniziativa popolare, da Andrew Knight, Professore di medicina veterinaria specializzato in benessere animale alla Murdoch University a Marc Bekoff, Professore emerito di Ecologia e Biologia Evolutiva all’Università del Colorado Boulder e autore di The Emotional Lives of Animals; da Roberto Marchesini Etologo, zooantropologo, filosofo e direttore Siua a Bob Ingersoll, Etologo e primatologo .