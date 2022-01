Quirinale. Da Draghi fino a Moratti ecco i possibili candidati. Berlusconi deve sciogliere la riserva

- Advertisement -

AgenPress – Mario Draghi, Silvio Berlusconi, Marta Cartabia, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Giuliano Amato, Pier Ferdinando Casini, , Paolo Gentiloni Silveri, Letizia Moratti sono questi i nomi dei possibili candidati al Colle, in attesa che Silvio Berlusconi sciolga la riserva, così come richiesto da Matteo Salvini, secondo il quale “Chiunque sarà al Governo nei prossimi mesi, io penso Draghi, dovrà intervenire per scongiurare un’emergenza come quella del caro bollette su imprese, famiglie e lavoratori”.

E lo conferma anche il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine della Plenaria del Parlamento europeo. “Come sapete il centrodestra all’unanimità ha chiesto a Berlusconi di candidarsi e tocca a lui sciogliere la riserva e decidere se vuole essere il candidato del centrodestra”.

“Il dibattito è aperto, tutti vogliamo un presidente che raggiunga il maggior numero di consensi e che sia garante della costituzione”.