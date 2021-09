Ruby Ter. Giudici, perizia medica su condizioni di Berlusconi. Difesa, decisione equilibrata

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – Serve una perizia medico legale sulle condizione di salute di Silvio Berlusconi per “poter prendere una decisione motivata e ragionata” sul processo Ruby ter. Lo ha deciso il collegio della settima sezione penale di Milano presieduto da Marco Tremolada.

“Noi vorremmo indicare un cardiologo e uno psichiatra” come periti, ha spiegato alle parti il presidente Tremolada. Per i giudici è “indispensabile un accertamento peritale tecnico per poter prendere una decisione motivata e ragionata, allo stato non adottabile” seguendo solo le “massime di esperienza”. Da qui il rinvio del processo al 15 settembre nel pomeriggio per il conferimento dell’incarico a un “collegio peritale”.

“Decisione del Tribunale mi sembra equilibrata a fronte di consulenze tecniche e certificazioni”, dice dell’avvocato Federico Cecconi. “È un po’ ondivaga la posizione della Procura, ma lo dico senza nessuna forma di polemica”, ha aggiunto, dopo che i pm in aula hanno sostenuto, in sostanza, che l’ex premier è “vecchio” ma non malato gravemente.

“Qui – ha aggiunto Cecconi – ci sono i consulenti tecnici e poi i medici curanti di altissimo profilo che hanno fatto una fotografia molto asettica che noi doverosamente dovevamo rappresentare al Tribunale. Credo – ha proseguito – che in termini di onestà intellettuale si debba anche apprezzare che questi medici non hanno espresso poi una prognosi così circostanziata in termini di impedimento, ma hanno fatto una fotografia da adesso e quindi trovo che la valutazione, attraverso la quale il tribunale ha risolto questa diatriba, è molto ordinata e corretta”.

Stamani, in merito alla “capacità di stare nel processo” di Berlusconi per le sue condizioni di salute, Cecconi ha chiarito: “È un problema legato proprio a queste situazioni che possono essere destabilizzanti anche perché incominciamo ad avvicinarci a una serie di fasi processuali, come ad esempio l’interrogatorio, dove la sua presenza è inevitabilmente importante”. E “l’interrogatorio presume una sua serena possibilità di stare nel processo”.