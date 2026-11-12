Regione Sicilia. Pace-Romano-Terrana “Il 12 dicembre la prima manifestazione di Costituente Popolare”

AgenPress. Si è tenuta stamattina all’ARS la conferenza stampa di presentazione di “Costituente Popolare”, il nuovo gruppo parlamentare composto dalla Democrazia Cristiana, da Noi Moderati e dall’UDC.

L’incontro di oggi rappresenta il primo, importante passo verso la costituzione di un soggetto politico che unisce i tre partiti che si richiamano ai valori del popolarismo italiano ed europeo.

“Ci uniscono i valori, ci guida il futuro”, il claim che abbiamo scelto per la presentazione alla stampa: il nuovo gruppo nasce da un manifesto di valori condiviso, da un percorso naturale che pone l’accento sul concetto di identità, da una comune prospettiva verso il futuro con un progetto politico credibile che fa del radicamento sul territorio un tratto essenziale.

Sabato 12 dicembre a Palermo è in programma la prima manifestazione pubblica di “Costituente Popolare”. Unitamente ai nostri militanti, a tutti i nostri rappresentanti nelle istituzioni locali, provinciali, regionali e nazionali, invitiamo a partecipare all’incontro simpatizzanti e tutti coloro che, come noi, si richiamano ai valori della dottrina sociale della Chiesa e vogliono impegnarsi attivamente in rappresentanza e a sostegno delle loro comunità cittadine.

“Costituente Popolare” rappresenta il centro del centrodestra, la parte moderata della coalizione che sostiene il Governo del Presidente Schifani, del quale siamo convintamente alleati e con il quale, è nostro intendimento, contiamo di esserlo anche in futuro.