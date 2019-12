O. Napoli (FI): “Governo avrebbe intenzione di concretizzare la minaccia lanciata qualche mese fa da Rocco Casalino a un giornalista del “Foglio”: vi faremo chiudere”

Agenpress. “Il governo avrebbe dunque l’intenzione di concretizzare la minaccia lanciata qualche mese fa da Rocco Casalino a un giornalista del “Foglio”: vi faremo chiudere“.

“Stupisce e amareggia che sulla vicenda parli, per il governo, il sottosegretario con delega all’editoria, Andrea Martella, e taccia il presidente del Consiglio, quasi che la chiusura di un giornale sia un fatto “tecnico” e non un enorme problema politico che intacca la radice stessa dei principi costituzionali. Giuseppe Conte farà bene a uscire dal suo ipocrita silenzio e a far sentire una voce limpida in difesa della libertà di stampa che è libertà di critica al suo come a qualsiasi altro governo. Se chiude oggi il Foglio, domani a chi toccherà?”.

E’ quanto dichiara, in una nota, Osvaldo Napoli, del direttivo di Forza Italia alla Camera.