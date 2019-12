Paragone: “Il M5S ha rinnegato se stesso. E io farò di tutto per metterli davanti a questo tradimento”

Agenpress. “Che cosa ci faccio oggi io nel Movimento Cinque Stelle? Io sono come Spirit, il cavallo selvaggio, e d’altra parte loro mi avevano preso per questo. Io sono oggi quello che loro erano alle origini e che ora non sono più perché il sistema li ha addomesticati…”.

“Io non voglio un M5s organico alla destra o alla sinistra, si può stare anche a sinistra ed essere antisistema comunque, ma oggi vedo solo un Movimento a cui il sistema è riuscito tranquillamente a mettere il guinzaglio e la museruola e che non considera più pericoloso, ma solo come una forza politica di passaggio. La rabbia del Paese, quella che ci aveva dato forza all’inizio, però sta ancora tutta lì”.

“Questo governo può durare un giorno o tre anni, ma resta il fatto che il Movimento ha rinnegato se stesso. E io farò di tutto per metterli davanti a questo tradimento”.

E’ quanto dichiara Gianluigi Paragone, in un’intervista al Quotidinao.net.