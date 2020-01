Agenpress. Il 2020 della politica italiana è iniziato con sterili discussioni da cortile. Quello che sta accadendo in Libia e in Medio Oriente dovrebbe farci cambiare passo e chiamare l’Italia – e l’Europa – a tornare ad avere un ruolo in politica estera.

E’ quanto dichiara, in una nota, il fondatore di Italia Viva Matteo Renzi.