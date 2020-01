M5S: sono 47 i parlamentari non in regola

Agenpress. I capigruppo del Movimento Cinque Stelle di Camera e Senato, Crippa e Perilli annunciano che nelle prossime ore partiranno i procedimenti dei probiviri per chi non è in regola. Mentre – aggiungono i deputati – l’85% dei parlamentari è in regola con le restituzioni ai cittadini.

Da inizio legislatura – continuano Crippa e Perilli – sono stati restituiti oltre 13 milioni di euro, soldi utilizzati per aiutare i cittadini e le piccole e medie imprese, con iniziative riguardanti sanità, scuola e alluvionati.

Alla fine sono 47 i parlamentari Movimento Cinque Stelle non in regola con le restituzioni, molto più dei 30 ipotizzati.