Gregoretti. Salvini, se processeranno me, processano tutti. Domani la proposta di Gasparri (FI)

Agenpress – Quello appena iniziato “è un bell’anno, per quello che mi riguarda, perché forse per la prima volta nella vita sarò processato in un Tribunale italiano perché ho bloccato uno sbarco. Se processeranno me processeranno anche tutti voi perché difendere i confini di un Paese è un dovere”.

Lo ha detto in un incontro elettorale Matteo Salvini, sul caso ‘Gregoretti’ per la quale rischia di dover rispondere in Tribunale dell’accusa di sequestro di persona.

È cominciata, intanto, la riunione della Giunta delle immunità parlamentari del Senato. È la prima dopo la presentazione della memoria difensiva di Salvini, su cui potrebbe partire la discussione generale. Attesa per domani la proposta del relatore, il presidente della Giunta Maurizio Gasparri, sulla quale partirà il dibattito. La riunione è in programma alle 8.30.

A Salvini il tribunale dei ministri di Catania contesta l’ipotesi di accusa di sequestro di persona per il mancato sbarco di 131 migranti a bordo della nave militare. Da qui la richiesta di autorizzazione a procedere nei suoi confronti, su cui dovrà esprimersi la Giunta e successivamente l’aula al Senato per il voto definitivo.