On. Librandi (Italia Viva): RDC misura intoccabile? Nessuno più crede all’efficacia tanto decantata

Agenpress. Il governo continua ai ritenere il reddito di cittadinanza una misura intoccabile. Ma dalle parole del presidente Tridico si coglie ormai che nessuno più crede all’efficacia tanto decantata per anni dal M5S. Nel corso dell’audizione in commissione parlamentare sugli enti gestori Tridico ha dichiarato senza mezzi termini ciò che noi diciamo da tempo: il Reddito di cittadinanza non crea lavoro perché in realtà per ottenere questo risultato servono investimenti e politiche attive del lavoro.

Il presidente dell’Inps sta smentendo anni di retorica M5S e dà ragione a chi, come IV, chiede una revisione profonda; un ulteriore conferma della gravità di scelte come quelle sull’Ilva o su Autostrade che allontanano solo gli investimenti dal Paese. Se vogliamo fare il tagliando al RdC, ripristinando il reddito d’inclusione e usando le risorse aggiuntive per promuovere la crescita, noi ci siamo.

Così il deputato di Italia Viva Gianfranco Librandi.