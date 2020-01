Di Maio: “Stiamo tagliando tutti gli sprechi che hanno messo in ginocchio questo Paese”

Agenpress. Siamo quelli che hanno tagliato i vitalizi, ma non lo dirà mai nessuno. Siamo quelli che hanno tagliato le pensioni d’oro, ma non lo dirà mai nessuno. Siamo quelli che hanno tagliato i parlamentari, ma non lo dirà mai nessuno. Anzi, daranno credito a quello 0,1 percento che vuole tenersi stretto questo privilegio.

Noi continuiamo invece imperterriti a lavorare per farvi risparmiare più soldi possibile, tagliando tutti gli sprechi che hanno messo in ginocchio questo Paese. Il resto conta poco.

E’ quanto ha dichiarato, in una nota, Luigi Di Maio.