Sanità, Ministro Speranza nomina Nicola Magrini direttore generale AIFA

Agenpress. “Ho appena nominato, con il parere favorevole di tutte le Regioni, Nicola Magrini direttore generale di AIFA, l’Agenzia Italiana del Farmaco.

Dal 2014 è Segretario del comitato sui farmaci essenziali all’Organizzazione Mondiale della Sanità. Torna ora in Italia per servire il nostro Paese in un settore decisivo. Il nostro Servizio Sanitario Nazionale merita il meglio”.

Lo dichiara il ministro della Salute, Roberto Speranza, al termine della riunione della Conferenza Stato-Regioni a Palazzo Chigi.