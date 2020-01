Libia, Bergamini (FI) “Conte o Di Maio, chi decide la politica estera?”

Agenpress. “Chi decide la politica estera del nostro Paese? Ai nostri interlocutori internazionali non deve essere molto chiaro. E come dar loro torto: dopo il summit di Bruxelles con gli omologhi di Francia, Germania e Gran Bretagna, il capo della Farnesina, Luigi di Maio, era volato ad Algeri per restituire un ruolo di primo piano all’Italia nella crisi libica.

Ma non deve aver avuto un successone, se dopo pochi giorni è toccato al premier Conte recarsi in Algeria. Non è un inutile doppione? Sarebbe già un bel risultato se i due si dividessero le tappe della maratona a cui si stanno prestando. E dato che i risultati per l’Italia non arrivano, almeno si risparmierebbe qualche soldo”.

Lo scrive in una nota Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia.