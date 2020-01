Gregoretti. Zaia (Lega), “scandaloso, la maggioranza ha deciso di darsi alla macchia”

Agenpress – “E’ grave che la maggioranza non sia presente a questo voto perché non si assume la responsabilità. Noi voteremo a favore della relazione Gasparri e credo che saremo i soli, insieme a Fratelli d’Italia”. Lo ha detto il senatore azzurro Lucio Malan, entrando nella Giunta delle immunità sul caso Gregoretti.

“È scandaloso”, commenta il governatore del Veneto, Luca Zaia. “Siamo di fronte ad una maggioranza che letteralmente ha deciso di darsi alla macchia. Chi ha in mano le sorti del Governo, e tutte le responsabilità che ciò comporta, deve essere il primo a presentarsi in queste situazioni, è inaccettabile che se la dia a gambe”. “Come Lega – aggiunge – ci mettiamo come sempre la faccia; vogliamo andare fino in fondo e vedere come andrà avanti la questione, confermando che si voterà perché il processo sia fatto”. “Salvini spiegherà tutto e avrà modo di confermare per filo e per segno anche tutti i passaggi che sono stati fatti all’interno del governo precedente, smontando l’accusa secondo la quale ci troviamo di fronte a iniziative autonome e private di qualcuno” ha concluso Zaia.