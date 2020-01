Mollicone (FdI): “Fellini grande italiano, politica si impegni per anno felliniano”

Agenpress. “Il 20 gennaio del 1920 nacque Federico Fellini, conosciuto in tutto il mondo.

Grande eccellenza italiana, è riuscito con la sua cinepresa a consacrare Roma come capitale indiscussa della dolce vita.

E’ stato un sovvertitore di schemi, autore di film divenuti classici del cinema mondiale come La Dolce Vita e Amarcord. Una carriera che l’ha visto dirigere grandi attori, da Marcello Mastroianni ad Alberto Sordi.

Come magistralmente scrive Marcello Veneziani “del mondo colse l’evanescenza, fra figure che scolorano in un fumoso interregno tra vivi e morti, tra veglia e sogno”.

Per onorare il Centenario della nascita del Maestro Fellini e inaugurare simbolicamente l’anno felliniano, avrò il piacere di intervenire in qualità di coordinatore dell’Intergruppo “Spettacolo dal Vivo” all’inaugurazione della mostra fotografica a lui dedicata, curata da Simone Casavecchia presso la Biblioteca Angelica.”

Così il capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Cultura a Montecitorio, responsabile Cultura del partito e coordinatore dell’Intergruppo parlamentare “Spettacolo dal Vivo”, deputato Federico Mollicone.