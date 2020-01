Di Maio. Fattori (ex M5S). “L’errore è stato chiudersi a riccio con pochi amici”

Agenpress – “Il problema del Movimento 2.0 non è stato “Di Maio capo politico”. Il problema è stato “CAPO politico” come definito dall’associazione del 2017. Un movimento che mette insieme anime diverse ed esperienze territoriali disparate deve per forze conciliare visioni diverse per sopravvivere”.

Lo scrive in un post la senatrice ex M5s – ora al Misto – Elena Fattori che commenta le dimissioni di Di Maio

“Dopodiché, arrivati al governo, va da sé che governare un gruppo umano così complesso e ricco di devianze improbabili (inclusi pericolosi complottismi che vanno dalle scie chimiche all’antivaccinismo a Soros e savi di Sion) richiedeva una disciplina e una guida forte, almeno nelle prime fasi, per evitare disastri all’Italia”.

“Ma l’errore è stato chiudersi a riccio con pochi amici, non allargare la leadership alle tante eccellenze entrate soprattutto grazie ai seggi uninominali e consentire al partito più vecchio d’Italia di imbiancarsi per luce riflessa così gonfiando la peggiore destra becera e populista d’Italia.

Il Movimento come lo abbiamo conosciuto , e alcuni di noi fatto crescere, non esiste più.

Ma ora spero, per l’Italia che rischia il baratro e Berlusconi presidente della Repubblica ( a proposito di rinnovamento), che ci sia un bagno di umiltà e saggezza da parte dei vertici 5 stelle nel riformare il partito (ormai si può dire che è un partito) in un senso collegiale e meno arrabbiato e settario e sopratutto collocato nell’area riformista”.