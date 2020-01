Milleproroghe, stop liberalizzazione cannabis light. Gasparri (FI), “somari”

Agenpress – Sono circa 800 su 2.004 gli emendamenti al Milleproroghe dichiarati inammissibili dalla commissione Bilancio della Camera. Tra le proposte scartate ci sono quella sulla cannabis light, firmata da una trentina di parlamentari di M5s, Pd, Leu e +E.

“Solo dei somari potevano proporre nel decreto milleproroghe un emendamento sulla cannabis light. Era evidente, come avevamo detto e chiesto, che l’emendamento sarebbe stato dichiarato inammissibile per estraneità di materia”, commenta il senatore Maurizio Gasparri, senatore di Fi. “I fautori delle droghe, light o non light, insistono, perché il loro scopo, parliamo dei grillini in particolare ma anche di alcuni del PD, è quello di avvelenare la vita delle persone, non di curare gli interessi dei cittadini. Sono stati sconfitti ancora una volta e lo saranno sempre. Noi difendiamo la salute, la vita e le persone. Invece i grillini ed altri vogliono avvelenare la gente. L’inammissibilità dell’emendamento era evidente. Se un incompetente lascia una carica, Di Maio, tanti altri continuano a tentare di far danni”.

“Vittoria. L’emendamento ripresentato dalla sinistra al decreto milleproroghe per legalizzare la cannabis light è stato ritenuto inammissibile. FdI non abbasserà la guardia e continuerà la sua battaglia contro ogni droga”, dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.