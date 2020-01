Regionali. Affluenza ore 19. Salvini: “vi voglio bene”. Bonaccini: vinciamo noi

Agenpress – Affluenza al 35,44 per cento, alle ore 19, per le elezioni regionali in Calabria quando sono giunti i dati di 201 Comuni su 404. Nella precedente consultazione, alla stessa ora, era stata dell’ 34,62%.

In Emilia Romagna affluenza superiore al 59,29 per cento, alle 19, quando sono giunti i dati di 172 Comuni su 328. Nella precedente consultazione regionale, alla stessa ora, era stata del 31,13%.

“Vi voglio bene”, ha scritto il segretario federale della Lega, Matteo Salvini, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter. riferendosi sicuramente alle elezioni regionali di oggi 26 gennaio.

“Oggi vinciamo noi. Oggi vince l’Emilia-Romagna”, ha scritto su Fb il governatore uscente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini.