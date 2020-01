Emilia Romagna. Salvini, orgoglioso di Lucia. Pd-M5S? Voleranno schiaffoni

Agenpress – “Chi vince ha sempre ragione, non come qualcuno che dice che chi ha votato diversamente ha sbagliato”. Così il leader della Lega Matteo Salvini nella conferenza stampa dopo le regionali in Emilia-Romagna, in un hotel alle porte di Bologna.

“E’ chiaro che se c’è un partito” della maggioranza di Governo “che prende il 30% e un altro il 3% immagino io che in casa discuteranno. Non oso immaginare in Rai cosa succederà e gli schiaffoni che voleranno tra Pd e M5s. Noi osserviamo da fuori”.

“Non ci sono strategie, non sopravvalutateci, molto più semplicemente rispondiamo al cuore e alla passione. Comunque sono orgoglioso di aver dato voce ai senza voce e tra 5 anni siamo qua, magari anche prima”.

Il risultato in Emilia-Romagna “ci dà uno stimolo per fare sempre di più e sempre meglio, rispondendo col sorriso agli attacchi di qualcuno che pur nella vittoria non perde livore e rancore”.

Quanto a Lucia Borgonzoni, candidata, aggiunge Salvini, “sono orgoglioso di quello che ha fatto e farà alla faccia di tutto e tutti. Perché è un risultato bello, bello, bello avere la Lega al 32% in una realtà che per il Pd è fortino, fortezza. È una soddisfazione enorme, dobbiamo meritarci questo milione di consensi e dobbiamo cominciare a lavorare”.

“Qui abbiamo fatto opposizione con 9 consiglieri fino a ieri, adesso 13 o 14 consiglieri. E’ un passaggio vuole dire che abbiamo fatto tanto e dobbiamo fare di più ci prepariamo a 5 anni di appassionata opposizione perché il cambio in Emilia Romagna è solo rimandato”, ha aggiunto. “Sono stra-convinto che Lucia fosse l’unica che se la poteva giocare fino in fondo, con un milione di emiliano-romagnoli che hanno scelto lei”.

“Sono entusiasta di energie e idee che Lucia ha portato, per una regione esigente. Gli emiliano-romagnoli sono un popolo pazzesco, straordinario. In 4 province su 9 Lucia ha vinto, la Lega pure, in alcuni casi ha stra-vinto e quindi ci siamo”.