Regionali. Conte, parabola discendente di Salvini. Numeri in Parlamento immutati

Agenpress – La Lega “ha iniziato una parabola discendente”. Lo sottolinea il premier Giuseppe Conte parlando con i cronisti a Palazzo Chigi e osservando come il partito di Matteo Salvini oltre alla sconfitta di Borgonzoni in Emilia-Romagna non abbia raggiunto il primato neppure in Calabria.

“La prospettiva di governo è di più ampio respiro: dobbiamo lavorare per contrastare queste destra. Mi auguro che si possa rafforzare un ampio fronte progressista, riformista, alternativo alle destre, dove possano trovare posto tutte le forze pur con diverse sensibilità che vogliono condurre una politica alternativa alle destre. Io sono un costruttore per definizione e mi auguro che questo progetto politico” di un fronte ampio progressista “possa costruirsi andando avanti nel tempo sempre più, anche in virtù di un maggior affiatamento e una maggiore coesione delle forze di governo”, ha detto ancora, assicurando che non si sarà “nessuna instabilità. Il Movimento a marzo arriverà agli Stati generali che torneranno utili per rilanciare entusiasmo ed energia del M5s. Continuerò sempre più ad avere gli amici del Movimento pronti nell’azione di governo”.

“Il Movimento 5 stelle non ha conseguito risultati brillanti, questo è vero, ma consideriamo che il leader Di Maio si è appena dimesso, che il Movimento non si è mai strutturato a livello locale e che fino all’ultimo non si è deciso se partecipare o meno, quindi non dobbiamo essere ingenerosi. Sono arrivati a questo appuntamento in una fase di incertezza e transizione”.

Tensioni nel governo dopo la sconfitta del M5S? “I numeri in Parlamento sono diversi” rispetto alle elezioni Regionali. Rispetto “a un appuntamento al quale è improprio attribuire significati nazionali”.