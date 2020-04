Coronavirus. I bambini possono passeggiare con un genitore. I dubbi di Gallera (Lombardia)

Agenpress – Con la Circolare del Ministero dell’Interno che consente l’uscita di bambini da casa accompagnati da un genitore “non cambia niente: è consentita, come sempre, l’attività motoria necessaria attorno a casa. E’ stato aggiunto che è compresa l’attività motoria necessaria per i bambini. Quindi oltre a quella mia necessaria, se porto il bambino piccolo è consentito, sempre nei 200 metri vicino casa. Non cambia nulla”.

Lo ha detto il sottosegretario all’Interno e capo politico di M5s Vito Crimi . “Le Circolari sono per gli agenti accertatori perché tutti agiscano nello stesso modo, per evitare che uno dica ‘questo non è consentito’. Se io ho un bambino di 2 anni e lo porto con me attorno a casa, questo può essere consentito”.

“O diamo tutti lo stesso messaggio o il cittadino si sente disorientato e allenta la tensione”, ha replicato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera.

“Fino al 13 aprile dobbiamo mantenere le regole che ci siamo dati. Siccome il 14 aprile, dobbiamo avere il coraggio di dirlo al Paese, non torneremo alla normalità e sarà così per i prossimi mesi, già oggi dobbiamo riorganizzare la vita chiedendoci quali sono i tempi e le modalità”, ha commentato la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti.

“Per i bambini e i giovani la salute psicofisica è legata anche alla possibilità di avere attività di carattere relazionale all’aria aperta: grazie al supporto di un Comitato tecnico-scientifico abbiamo iniziato a valutare quali siano le possibilità e le regole da darci. Le nostre strutture sociali devono essere attrezzate e pronte. Nell’immediato non deve cambiare niente”.