L’ opinione di Roberto Napoletano. Troppi uomini sbagliati al posto sbagliato

Serve un meccanismo di tutela tipo Ponte Morandi per le cui le banche non sembrino neppure più banche e la liquidità arrivi finalmente alle imprese. Si collochi sul mercato una maxi emissione di titoli trentennali che mobiliti il risparmio privato per finanziare un piano di lavoro vero

Agenpress – Non vogliamo più vedere più nessuno dell’Istituto superiore di sanità in televisione. Non perdano nemmeno un secondo a favore di telecamera e impieghino tutto il loro tempo a mettere il sigillo a respiratori, mascherine, camici e a tutto ciò che serve a salvare vite umane.

Vogliamo ripetere l’ecatombe di Bergamo e Brescia anche in Puglia o in Calabria? Vogliamo tornare a intasare i pronto soccorso degli ospedali senza posti letto di terapia intensiva? È ammissibile che si spediscano ai medici di base mascherine che non servono a niente e che non si dica nemmeno quando saranno pronte quelle buone? Verranno consegnate il giorno che l’epidemia finirà perché ci sarà anche il vaccino? Tredicimila e passa morti contati malissimo non ci bastano?

