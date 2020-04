Caos mascherine. Angelilli (FdI): “Esposto all’Anac per criteri di nomina Direttore regionale della Protezione civile”

Agenpress. “Nonostante il mostruoso ritardo nella fornitura di mascherine e le polemiche che ne sono seguite, Zingaretti annuncia in pompa magna, sfiorando il ridicolo, l’arrivo di appena 800mila mascherine delle 6 milioni promesse. Oltre ai dubbi sui tempi di consegna dell’intera fornitura, dopo settimane e settimane di attesa, sono ancora molti i nodi da sciogliere in questo pasticcio fatto emergere dal Consigliere regionale di FdI, Chiara Colosimo.

La prima questione da chiarire riguarda il Direttore dell’agenzia della Protezione civile della Regione Lazio, il dott. Tulumello, che ha gestito la gara. A parte la singolare vicenda che lo ha visto prima candidato (sconfitto) per il Centrosinistra alle elezioni di Sindaco del Comune di Fara Sabina nel 2016 e poi, cinque mesi dopo, nominato Direttore dell’agenzia, la Giunta Regionale dovrebbe fare chiarezza sui criteri di nomina.

Infatti, il dott. Tulumello sarebbe stato selezionato con i criteri validi nel 2014 e non con quelli del bando 2016. Qualora questa situazione trovasse conferma, vorrebbe dire che Tulumello avrebbe dovuto dimostrare un’esperienza comprovata nella gestione di gare e affidamenti in situazioni d’emergenza, proprio come nel caso delle nostre mascherine, ma in realtà è stato valutato in base a tutt’altri criteri, come ad esempio la sua capacità ed esperienza nella comunicazione e formazione della cultura della protezione civile.

Allo scopo di fare chiarezza su tali modalità, farò un esposto all’Anac (Autorità nazionale anti corruzione) chiedendo di verificare le condizioni che hanno fatto sì che il dott. Tulumello fosse nominato Direttore regionale della Protezione civile”.

Questo l’impegno preso da Roberta Angelilli, direttivo nazionale di Fratelli d’Italia.