Coronavirus: On. Gianfranco Librandi (IV): parola chiave è convincere, non costringere

Agenpress. Rivolgo il mio invito al governo: la parola chiave per affrontare con successo questa fase difficile è convincere, non costringere. Pensare di tenere chiuso un intero Paese, costringere milioni di italiani a non lavorare, inseguire i pochi che violano l’isolamento, discutere sui runner o sulle librerie, non produrrà risultati utili.

Per convincere i cittadini a fare sacrifici, occorre ora una strategia intelligente da comunicare agli italiani: riaperture mirate e sicure, collaborazione, condivisione e una prospettiva temporale definita.

Gli italiani stanno affrontando con enorme serietà e dignità questa fase, lo faranno anche nella famosa fase 2, ma solo se si dà loro un orizzonte chiaro per il loro lavoro e la loro vita.

Dichiarazione dell’On. Gianfranco Librandi (Italia Viva).