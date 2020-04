Coronavirus, Cuomo: “a New York penso che il peggio sia passato”

Agenpress. Il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo ha detto: “Penso che il peggio sia passato se andiamo avanti con intelligenza“.

“Stiamo controllando la diffusione del virus”, ha aggiunto. 10.056 morti in tutto lo Stato di New York. Oggi altri 671. Ma le vittime degli ultimi 4 giorni sono meno del picco della scorsa settimana e i ricoverati sono al livello più basso in due settimane. Però la battaglia è lunga. La sconfitta totale del virus avverrà solo col vaccino,tra non meno di 12-18 mesi.”