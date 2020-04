Salvini e Meloni replicano a nota Palazzo Chigi, “rissa costante”. Conte nervoso, basta attacchi

Agenpress – “Non vedo perché tornare su questa polemica dopo due giorni. Conte sa benissimo che utilizzare una conferenza stampa per annunciare la proroga del lockdown per attaccare le opposizione è un atto di bullismo istituzionale”.

Così Giorgia Meloni. “Questo tentativo di Palazzo Chigi di mantenere una rissa costante con le opposizioni è un gioco irresponsabile al quale non ci prestiamo. Evidentemente è particolarmente nervoso, capiamo le ragioni, ma non siamo noi l’oggetto del suo sfogo continuo. Mi risponda nel merito sul Mes”.

“Anche a Pasquetta il governo trova il tempo di attaccare Lega, opposizioni e giornalisti, una vera e propria ossessione”, dice la Lega con una nota. “Gli italiani gradirebbero lo stesso impegno nel fornire almeno una mascherina protettiva ad ogni cittadino, invece di chiacchiere. Oppure nel garantire il pagamento della cig in tempi decenti e non fra settimane, come accadrà. O nell’aiutare le imprese con soldi veri, e non solo a parole o con debiti. Se l’obiettivo di sconfiggere il virus è comune, la smettano di insultare e di aspettare dall’Ue un aiuto che non arriva e che ancora non arriverà”.