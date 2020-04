Coronavirus. 108.257 malati (+486), 47.055 guariti (+2.128), 23.660 vittime (+433)

Agenpress – Sono complessivamente 108.257 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento di 486 rispetto a ieri, quando l’aumento era stato di 809. Il dato è stato fornito dalla Protezione civile.

47.055 le persone guarite, 2.128 più di ieri. Ieri l’aumento dei guariti era stato di 2.200. 23.660 le vittime con un aumento rispetto a ieri di 433. Ieri l’aumento era stato di 482. Dal 12 aprile non si registrava un incremento così contenuto (quel giorno erano stati 431).

Il numero dei contagiati è di 178.972, con un incremento rispetto a ieri di 3.047. Prosegue il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus. Ad oggi sono 2.635, 98 in meno rispetto a ieri. Di questi, 922 sono in Lombardia, 25 in meno rispetto a ieri. Dei 108.257 malati complessivi, 25.033 sono ricoverati con sintomi, 26 in più rispetto a ieri e 80.589 sono quelli in isolamento domiciliare.