Scarcerazioni boss, Meloni: “Basentini dovrebbe avere la decenza di rassegnare le dimissioni”

Agenpress. Da giorni denunciamo lo scandalo delle scarcerazioni eccellenti di boss mafiosi senza che Conte e Bonafede muovano un dito per fermare questo scempio.

Ed è vergognosa la gestione di tutto questo da parte del direttore del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Basentini, che dovrebbe avere la decenza di rassegnare le sue dimissioni.

Le chiacchiere stanno a zero e bisogna intervenire immediatamente perché è insopportabile che lo Stato si arrenda in questo modo alla criminalità organizzata e permetta a criminali senza scrupoli di utilizzare l’emergenza sanitaria per uscire di galera.

E’ quanto dichiara, in una nota, Giorgia Meloni leader di Fratelli d’Italia.