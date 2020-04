Coronavirus. 68.941 guariti (+2.317), 27.359 decessi (+382), 105.205 malati (- 608)

Agenpress – Si conferma il calo dei malati per coronavirus. Sono complessivamente 105.205, 608 meno di ieri. La diminuzione ieri era stata di 290 mentre domenica c’era stato un incremento di 256 malati. Il dato è stato fornito dalla Protezione civile.

68.941 i guariti, con un incremento rispetto a ieri di 2.317. L’aumento ieri era stato di 1.696.

27.359 le vittime, con un incremento di 382 in un giorno. Ieri l’aumento era stato di 333.

Prosegue ancora il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva, ad oggi sono 1.863, 93 in meno rispetto a ieri. Di questi, 655 sono in Lombardia, 25 in meno rispetto a ieri. Dei 105.205 malati complessivi, 19.723 sono ricoverati con sintomi, 630 in meno rispetto a ieri, e 83.619 sono quelli in isolamento domiciliare.