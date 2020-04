Genova. Oggi il varo dell’ultima campata del ponte. Illuminate con il tricolore le 18 pile

Agenpress – E’ iniziato il varo dell’ultima campata, la diciannovesima, del nuovo ponte di Genova. Il pezzo di impalcato salirà molto lentamente, a circa 5 metri l’ora, portato in quota dagli strand jack a cui è stato ancorato nelle operazioni di prevaro iniziate lunedì mattina poco prima delle 9.

Secondo le previsioni, la campata sarà in quota entro questa mattina. Quando la campata verrà incastrata tra le pile completando di fatto l’intero tracciato in acciaio previsto dal progetto di Renzo Piano la sirena del cantiere suonerà ‘avvisando’ le navi in porto e in rada che la parte a est e la parte a ovest della città di Genova sono finalmente riunite. A quel punto anche le sirene delle navi saluteranno il nuovo Ponte.

Le diciotto pile del nuovo ponte sono state illuminate con il tricolore. La seconda “chiave” – dopo quella già piazzata a Ovest – chiuderà così i 1.067 metri del nuovo tracciato in tempo per essere osservata dalle autorità. Sarà un evento, la conclusione dell’impalcato in acciaio, proprio come lo sono stati tanti momenti importanti nella storia della ricostruzione del ponte collassato il 14 agosto del 2018.

Il primo pezzo demolito, il getto della prima fondazione, il primo varo. Stavolta è un ultimo passo, che farà entrare i lavori nella fase finale, e allo stesso modo vi assisteranno alcune tra le massime cariche dello Stato: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli.

Ci saranno tra gli altri il presidente della Regione Giovanni Toti, il prefetto di Genova Carmen Perrotta, l’amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono e quello di Salini Impregilo, Pietro Salini, oltre al presidente di PerGenova, Alberto Maestrini.

La conclusione del varo, oggi, sarà celebrata con il suono delle sirene di cantiere, cui risponderanno quelle del porto.

“Il modello Genova è un modello che viene utilizzato dalle aziende private da tempo. Si tratta solo di ammazzare la burocrazia”, ha detto il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del ponte Marco Bucci .

A luglio inaugurazione del nuovo viadotto “L’inaugurazione definitiva del nuovo ponte di Genova avverrà nel mese di luglio. Non vediamo l’ora”, ha annunciato.