Proseguono gli sbarchi. De Lieto (LI.SI.PO). “Vanno fermati in tutti i modi”

Agenpress – Un barcone con oltre cinquanta migranti è stato soccorso a mezzo miglio dalla costa di Lampedusa (AG) dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di Finanza. Successivamente, i migranti sono stati trasferiti sul molo Favarolo, Isola delle Pelagie, per le procedure di rito. Questo è quanto verificatosi, a dimostrazione che i nostri porti sono sempre più abbandonati al proprio destino.

A tal riguardo il segretario generale del Libero Sindacato di Polizia (LI.SI.PO.), Antonio de Lieto ha dichiarato: “mentre parrucchieri, estetisti ed altre attività commerciali restano chiuse, mentre gli ITALIANI sono chiusi in casa , il 25 aprile u.s. in alcune località d’Italia si sono verificati assembramenti in spregio al DPCM e, come se non bastasse, continuano incessantemente gli sbarchi di migranti.

E’ inconcepibile, a giudizio del LI.SI.PO. – ha continuato de Lieto – che taluni individui, pur non rispettando il DPCM e/o altre normative, sembrano godere di “immunità”, mentre altri cittadini, che magari pur non rendendosi conto, hanno omesso determinate prescrizioni, sono stati assoggettati a sanzioni amministrative pesantissime. Certo la legge deve essere rispettata – ha rimarcato de Lieto – ma devono rispettarla tutti i cittadini, Italiani e non. Il LI.SI.PO. si chiede come mai il Ministro dell’Interno ed il Presidente del Consiglio, in un momento di emergenza sanitaria così grave che, ad oggi, ha registrato oltre 25milla decessi, non riescono a bloccare l’ingresso nei porti italiani a stranieri non in regola e/o sprovvisti della documentazione richiesta?

Chi riveste specifici incarichi istituzionali ha il dovere – ha rimarcato il leader del LI.SI.PO. – di impedire con tutti i mezzi a chiunque voglia approdare nel nostro Paese di farlo in regime di clandestinità. Non siamo più nelle condizioni di accogliere – ha evidenziato de Lieto – non possiamo rischiare possibili nuovi contagi. Continuare ad accettare sul nostro territorio sempre più persone, non è possibile. E’ giusto e doveroso verso gli interessi dell’Italia e degli Italiani, dire “stop”. Considerato che la vita di tutti noi è in serio pericoli – ha concluso de Lieto – gli sbarchi vanno fermati in tutti i modi. Pugno duro e leggi speciali contro chi viola i confini dell’Italia, senza se e senza ma”.