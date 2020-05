Covid-19, Speranza a G7 e UE: “Procedere insieme su ricerca, produzione e distribuzione del vaccino”

Agenpress. Questo pomeriggio si sono svolti in videoconferenza i vertici internazionali con i ministri della salute prima del G7 e poi dell’Unione Europea. Al centro della discussione l’andamento della pandemia nei vari Paesi e la necessità di superare frammentazioni e differenze.

“Ai colleghi ministri abbiamo ribadito l’impegno forte dell’Italia per un piano comune di joint procurement per una strategia condivisa su ricerca, produzione e distribuzione del vaccino. È questa la vera chiave per superare in modo definitivo l’emergenza Covid-19”, ha spiegato il ministro Speranza al termine degli incontri.