Agenpress. Dopo boss e mafiosi di ogni tipo, ora anche l’assassino e terrorista Cesare Battisti chiede di essere scarcerato perché “impaurito” da un possibile contagio da Covid in galera.

Lo Stato non si pieghi alle richieste di questo criminale: Fratelli d’Italia è pronta a fare le barricate per impedire in ogni modo che l’assassino Battisti la faccia franca con la scusa del Coronavirus.

E’ quanto dichiara, in una nota, Giorgia Meloni.