Golden Gala Pietro Mennea. Arrivano altri 3 campioni olimpici

AgenPress. Arrivano altri 3 campioni olimpici in un cast del Golden Gala Pietro Mennea sempre più esaltante. Il principale meeting italiano, nella serata del 4 giugno allo stadio Olimpico di Roma, sarà illuminato dallo statunitense Ryan Crouser (peso), dal neozelandese Hamish Kerr (alto) e da Winfred Yavi (Bahrain), campionessa olimpica dei 3000 siepi, in gara nei 5000 metri. Nomi eccellenti che si aggiungono a quelli già presentati nelle scorse settimane, dal fenomeno della velocità Noah Lyles alle regine dello sprint Melissa Jefferson-Wooden e Julien Alfred, alla britannica Keely Hodgkinson nei 400, ai talenti italiani Nadia Battocletti, Mattia Furlani, Andy Diaz.

PESO – Una vera leggenda dell’atletica a Roma: tre volte campione olimpico (Rio 2016, Tokyo 2020, Parigi 2024), tre volte campione del mondo (Oregon 2022, Budapest 2023, Tokyo 2025). Ryan Crouser ha gareggiato in una sola edizione del Golden Gala, nel 2024, ma ha lasciato il segno: è il primatista del meeting con il suo 22,49. Curioso che la sua carriera internazionale sia cominciata proprio in Italia, con l’oro ai Mondiali U18 del 2009 a Bressanone. Sarà una sfida speciale per l’azzurro Leonardo Fabbri che con Crouser è salito sul podio mondiale a Budapest (argento) e a Tokyo (bronzo) e che può accendere la passione dello stadio Olimpico come già fatto ai trionfali Europei di Roma 2024. Tra gli italiani, annunciato in gara anche il campione europeo indoor del 2023 Zane Weir.

ALTO – Anche quest’anno la gara del salto in alto sarà tra le più attese del Golden Gala. Oro olimpico e mondiale, in entrambe le occasioni con il primato personale di 2,36, Hamish Kerr è pronto al grande salto sotto la curva sud. Il campione della Diamond League (2,32 nella finale dello scorso anno a Zurigo) cerca la sua prima vittoria al Golden Gala dopo il quarto posto del 2023 e il sesto del 2025. Nel cast anche l’emergente azzurro Matteo Sioli (2,30), finalista ai Mondiali di Tokyo a diciannove anni e campione europeo U23.

5000 – Una straordinaria rivale per Nadia Battocletti nei 5000 metri. Winfred Yavi ha un feeling particolare con lo stadio Olimpico, dove due anni fa ha sfiorato il record del mondo dei 3000 siepi con 8:44.39 a soli sette centesimi dal primato di Beatrice Chepkoech. Stavolta si mette alla prova nei 5000, specialità che frequenta meno, ma che l’ha vista correre in 14:41.99. Al via su questa distanza anche l’irlandese Sarah Healy, di ritorno a Roma dopo la vittoria della passata edizione nei 1500 metri.

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