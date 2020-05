Sen Domenico Scilipoti Isgrò: “Quanto guadagnano in tv i virologi? Spreco di denaro pubblico”

Agenpress. “Sul settimanale Panorama si legge che il Codacons ha depositato un esposto per conoscere quanto guadagna il virologo Roberto Burioni nelle sue presenze da Fabio Fazio a Rai 2.

Tali partecipazioni avvengono in assenza di contraddittorio e forse in conflitto di interessi perché Burioni ha rapporti di lavoro con multinazionali di vaccini e farmaci, è ricercatore di Pomona e Gruppo Sanofi e si avvale di una società che ne cura l’ immagine, la Elastica di Bologna.

L’ altra famosa star virologa della Tv, Ilaria Capua percepisce 2000 euro più iva ogni dieci minuti per collegamento via Skype. In un momento nel quale ai cittadini italiani in crisi si chiedono sacrifici trovo del tutto inconcepibile ed immorale che si elargiscano tanti gettoni di presenza.

Sono presenze giustificate da interesse pubblico indispensabile? E’ anche preoccupante che, pur interpellati, Ordine dei Medici e Anac ancora non abbiano preso posizione su questo tema. Forse è bene che se ne occupi la Corte dei Conti “.

Lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.