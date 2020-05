Busta minatoria, Zangrillo (FI): tutta Forza Italia si stringe attorno al nostro Presidente Cirio

Agenpress. “Vorrei esprimere la solidarietà di tutti gli eletti, i militanti e simpatizzati di Forza Italia in Piemonte al nostro Governatore Alberto Cirio, al suo staff e a tutto il personale presente nel Palazzo della Regione.

La busta minatoria recapitata oggi al presidente non è solo un atto vigliacco ma anche molto grave che merita di essere perseguito in modo fermo. Come Forza Italia, dall’inizio di questa emergenza diciamo come sia necessario tenere bassi i livelli della polemica politica per evitare che chiunque si senta legittimato a gesti quale quello avvenuto questa mattina. Invitiamo nuovamente tutti ad abbassare i toni e a collaborare per agevolare nel modo migliore l’uscita da questa crisi sanitaria ed economica”.

Ad affermarlo in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia in Piemonte Paolo Zangrillo.